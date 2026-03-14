Coincé dans le moteur de cette voiture ce chaton rebelle est finalement adopté par son pompier sauveteur

Parfois, sauver un animal ne transforme pas seulement sa vie, mais aussi celle de l’humain qui lui tend la main. Smokey, petit chaton au caractère bien trempé, en est la preuve : méfiant au premier abord, il a su toucher le cœur de son sauveteur et trouver par la même occasion un foyer aimant.

Souvent, les animaux secourus montrent immédiatement leur gratitude. D’autres, en revanche, restent méfiants. C’est le cas du petit Smokey, qui n’est pas vraiment du genre à se laisser câliner. Pourtant, il a su toucher profondément le cœur de son sauveteur, qui a décidé de lui offrir une nouvelle vie.

Un sauvetage mouvementé

On peut dire que le sauvetage de Smokey n’a pas été de tout repos ! Coincé sous le capot d’une voiture à Hornsea, dans l'East Yorkshire (Angleterre), le petit chaton a donné du fil à retordre aux pompiers, courant dans le compartiment moteur avant de se faufiler dans celui d’un autre véhicule.

© Gary Hugues

Steve, l’un des pompiers venus à son secours, a heureusement fini par l’attraper, mais la boule de poils s’est rebellée, urinant et griffant de toutes ses forces.

Malgré ces péripéties, Gary Hughes, un autre pompier sur place, l’a tout de suite trouvé « si petit et si mignon », qu’il a décidé sur-le-champ de l’adopter, attendant seulement de vérifier s’il avait un propriétaire.

© Gary Hugues

Au moment de lui trouver un nom, Smokey lui est venu naturellement à l’esprit, évoquant un lien, même lointain, avec le feu, tandis que le personnel vétérinaire de la clinique qui a examiné la petite terreur aurait préféré « Spicy » (« épicé ») à cause de son fort caractère.

Une nouvelle vie pour Smokey

Depuis son sauvetage, Smokey s’est bien installé dans sa nouvelle maison, même s’il doit rester à l’écart des 2 autres chats de la famille pendant un temps. Gary a confié à la BBC que ses 3 enfants « l’adorent absolument ». Seule sa fille est « un peu terrifiée » par ses sifflements.

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© Gary Hugues

Lucy Smith, infirmière du cabinet vétérinaire, explique que ce genre de situations est courant : les chatons ou les chats recueillis finissent souvent par être adoptés par le personnel si personne d’autre ne se manifeste. « L’une de nos infirmières est passée de zéro chat à 3 en quelques mois », a-t-elle conclu avec un sourire. On peut les comprendre...