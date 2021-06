Retour des grosses chaleurs : 7 astuces pour protéger votre chien ou chat

Photo d'illustration

Avec la hausse des températures, les propriétaires doivent se montrer attentifs vis-à-vis de leur chien et du risque pour celui-ci de souffrir de la chaleur. Comment l’en prémunir ? Voici 7 bons réflexes à adopter.

Les rigueurs hivernales sont déjà derrière nous. Il ne s’agit plus de protéger son chien du froid, mais plutôt des méfaits de la canicule désormais.

Nos amis à 4 pattes sont au moins aussi sensibles que nous à la chaleur. On les voit d’ailleurs haleter et tirer la langue dès que le mercure commence à monter. S’ils n’en sont pas protégés, leur santé est mise en péril.

Les quelques conseils ci-dessous vous aideront à lui éviter les petits et gros tracas liés aux fortes températures.

1. Le maintenir à l’ombre

Veillez à ce que votre chien soit à l’abri du soleil et de la chaleur. Il s’agit de la garder à l’intérieur aux horaires de fort ensoleillement ou, à l’extérieur, dans sa niche, sous un préau ou n’importe quelle structure offrant de l’ombre et où l’air circule librement.

2. Faire en sorte qu’il s’hydrate régulièrement

Le chien doit disposer d’une eau fraîche et saine en permanence. Renouvelez régulièrement le contenu de sa gamelle d’eau pour vous en assurer. Vous pouvez aussi investir dans une fontaine à eau.

3. Le mouiller

Il ne s’agit pas forcément d’asperger son chien, même si ce dernier peut apprécier les douches improvisées dans le jardin lorsqu’il fait très chaud. L’application d’un gant ou une serviette imbibée d’eau suffit à l’humidifier et le rafraîchir, en insistant sur les extrémités (pattes et coussinets) et l’abdomen.

Une bonne idée serait aussi de lui laisser une bassine ou une mini-piscine remplie d’eau pour qu’il puisse y patauger de temps en temps.

4. Le toiletter

Quand l’été arrive, il est recommandé de recourir à un toilettage estival pour son chien, surtout s’il est doté d’une robe fournie.

L’idée n’est surtout pas de le raser – son poil le protège contre les rayons solaires – mais de rafraîchir et aérer son pelage, en le raccourcissant légèrement et en le débarrassant des poils morts.

5. Ne jamais le laisser dans voiture en stationnement

Malheureusement, chaque été apporte son lot de cas de chiens laissés dans des voitures en stationnement sous le soleil, avec les tristes conséquences sur les quadrupèdes en question.

A l’intérieur d’un véhicule, la température grimpe très rapidement et dépasse allégrement celle ambiante, même avec les vitres abaissées. L’animal risque alors de souffrir d’un coup de chaleur. Parfois, hélas, ce dernier peut être fatal.

6. Ne pas le promener durant les heures de fort ensoleillement

Le chien ne peut évidemment pas se passer de ses promenades quotidiennes, mais celles-ci doivent avoir lieu en dehors des heures où le soleil « tape fort ».

Evitez donc de faire sortir votre ami à 4 pattes de la fin de matinée à l’après-midi. Préférez les balades tôt le matin ou le soir, quand les températures sont plus basses.

7. Que faire en cas de coup de chaleur ?

Si, malgré vos précautions, votre chien souffre d’un coup de chaleur, vous devrez réagir rapidement pour aider son corps à retrouver sa température corporelle normale. Rappelons que celle-ci doit être comprise entre 38 et 39°C.

A lire aussi : Julien Courbet pleure la mort de "Vega", sa chienne Labrador et lui rend hommage dans une vidéo émouvante (vidéo)

Guettez les symptômes du coup de chaud que sont les vomissements, diarrhée, respiration accélérée, tremblements, léthargie, perte de connaissance… Prenez sa température.

Si elle est effectivement trop élevée et que des signes parmi ceux cités précédemment sont manifestés par le canidé, installez-le dans un endroit frais et aéré. Rafraîchissez-le en appliquant des serviettes d’eau fraîche sur son corps et appelez le vétérinaire si la situation ne s’améliore pas.