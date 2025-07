Renvoyé 2 fois au refuge pour être « trop joueur », ce chien amical espère trouver une famille qui apprécie enfin sa bonne humeur (vidéo)

Âgé d’environ un an, DJ a été transféré à la SPCA du comté de Wake le 5 juin dernier, après un séjour dans un refuge à haut risque de Caroline du Nord (États-Unis). Le toutou est immédiatement apparu très énergique et angoissé. Les vétérinaires du centre ont alors découvert qu’il était bien plus heureux en prenant du tradozone, un antidépresseur souvent prescrit contre l'anxiété et l'insomnie. Une chose était, en tout cas, sûre : DJ avait beaucoup d’amour à donner !

Un trop plein d’énergie et de gentillesse

Selon Samantha Ranlet, porte-parole du refuge, DJ est un adorable gaffeur qui « n'a jamais eu de pensée négative à propos de qui que ce soit ».

« DJ vit dans un monde plein d'arcs-en-ciel et de soleil », a-t-elle déclaré à Newsweek. « Notre équipe passe beaucoup de temps avec lui à l'extérieur, dans la pataugeoire ou à jouer avec le tuyau d'arrosage, non seulement pour le garder au frais malgré la chaleur, mais aussi parce qu'il s'illumine dès qu'il joue dans l'eau. »

© SPCA of Wake County / Facebook

L’adorable toutou n’a pas tardé à trouver une famille. Mais, alors qu’il pensait avoir quitté le refuge pour de bon, ses nouveaux maîtres l’ont ramené, car ils ne réussissaient pas à gérer son énergie et sa gentillesse.

L’histoire s’est malheureusement répétée peu de temps après. « Il était dans ce foyer depuis 2 jours, dans le cadre d'une période d'essai d'adoption, qui permet aux familles de voir comment l'animal s'intègre dans leur foyer avant de finaliser quoi que ce soit. Il a été renvoyé parce qu'il essayait de se lier d'amitié avec leurs chats, et ceux-ci n'ont pas apprécié ses propositions d'amitié », a expliqué Samantha.

Tout le monde au refuge était dévasté de revoir DJ revenir une nouvelle fois. Le toutou, quant à lui, gardait sa bonne humeur et le jour même il jouait déjà dans la piscine.

Enfin la bonne famille ?

Même si ce chien énergique ne convient certainement pas à tout le monde, un tel rayon de soleil ne pouvait pas rester sans foyer pour la vie. Quelques jours après son 2e retour, DJ a de nouveau été adopté. Renommé « Nova », le toutou aura la joie de pouvoir s’amuser avec 3 autres chiens à la maison. « C’est parfait pour lui ! », a déclaré Samantha.

© SPCA of Wake County / Facebook

« Nous avons expliqué à sa nouvelle famille les raisons pour lesquelles il avait été renvoyé auparavant, afin qu'ils sachent qu'ils s'engageaient pour un chien joueur et énergique, et c'était exactement ce qu'ils recherchaient », a-t-elle également indiqué. Il semblerait pour ce gentil toutou que la 3e fois soit enfin la bonne !