Un chien policier rend visite à son maître hospitalisé et l'encourage à marcher à nouveau lors d'émouvantes retrouvailles

Il suffit parfois d’une simple promesse pour raviver l’espoir. Dans un hôpital de Floride, un policier hospitalisé a retrouvé le sourire grâce à une visite aussi attendue qu’émouvante, celle de son fidèle compagnon à 4 pattes. Un moment fort en émotions, qui illustre le lien indéfectible entre un maître et son chien.

Le mardi 1er juillet, des retrouvailles émouvantes et joyeuses ont eu lieu à l’hôpital entre un maître-chien policier malade et son partenaire à fourrure.

Brian Beyhl, adjoint du shérif du comté d’Okaloosa, en Floride (Etats-Unis), forme avec son chien Skye, un Berger Hollandais, un binôme complémentaire et soudé. Ensemble, ils assuraient la sécurité des voyageurs, employés et visiteurs à l’aéroport régional Destin-Fort Walton Beach.

Brian Beyhl avait toutefois dû mettre sa carrière entre parenthèse récemment à cause de problèmes de santé ayant nécessité son hospitalisation. D’après sa femme Kathleen Beyhl, en effet, il souffre de la maladie de Crohn depuis plus de 20 ans, et son état s’était dégradé ces dernières semaines, notamment en raison d’une infection.



Pour lui apporter du réconfort et une source de motivation, ses collègues de l’unité canine du bureau du shérif du comté d’Okaloosa lui avaient promis de lui amener Skye, qui lui manquait terriblement, lui rendre visite s’il s’engageait à effectuer 3 allers-retours à pied de sa chambre à l’infirmerie chaque jour.

Jusque-là, Brian Beyhl avait énormément de mal à marcher et il avait besoin de cet exercice quotidien pour retrouver une partie de sa mobilité.

Promesse tenue, en attendant la prochaine visite

Il s’était attelé à la tâche et avait honoré son engagement. Ses amis ont tenu promesse, et Skye est donc venu le voir à l’hôpital. Le chien n’a pu contenir sa joie de retrouver son humain, qui lui, n’a pu retenir ses larmes. D’ailleurs, rares ont été les témoins de cette scène poignante à avoir réussi à retenir les leurs.



A l’issue de ce rendez-vous, les collègues de Brian Beyhl lui ont fixé un nouvel objectif, avec à la clé, une autre visite de Skye. Jusqu’à son rétablissement complet, sa sortie d’hôpital et les retrouvailles pour de bons.



« Continue, Brian. Skye t'attend. Et nous aussi », peut-on lire sur la page Facebook du bureau du shérif du comté de d’Okaloosa. Une publication relayée par WKRG.