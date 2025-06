Un chiot partage tendrement sa friandise avec un oiseau, sous l’œil attendri de sa maman (vidéo)

Nous vous avons déjà parlé de l’amitié exceptionnelle entre une pie, Molly, et une chienne, Peggy. Le volatile avait été sauvé par les propriétaires de la boule de poils lors d’une promenade. Depuis, il ne les a plus jamais quittés ! Rassurez-vous, la petite Molly savoure une liberté totale et se meut où bon lui semble. C’est elle qui a choisi de rester au sein de ce foyer aimant.

Sur le compte Instagram @peggyandmolly, le couple d’Australiens publie régulièrement des photos et des vidéos de ses fidèles compagnons. L’une d’entre elles, partagée le 3 juin, offre une scène touchante qui révèle la magnifique relation de complicité entre Peggy, sa fille Ruby et la pie.

© @peggyandmolly / Instagram (capture d'écran)

Un instant magique

Dans cette vidéo, nous pouvons voir les 3 animaux confortablement installés sur la terrasse en train de partager de la nourriture et de s’amuser en douceur. Visiblement, ils n’ont absolument aucun problème avec la notion de partage et savent apprécier la compagnie de l’autre.

Comme le souligne le média Pet Helpful, qui a relayé ces tendres images, bien que Ruby soit un chiot, elle se montre très douce et respectueuse envers l’oiseau. Ces boules de poils et de plumes savent parfaitement respecter les limites de chacune, et ont trouvé le secret de la cohabitation parfaite !

Une scène qui fait fondre le cœur de nombreuses personnes

Depuis sa mise en ligne au début du mois de juin, le clip a récolté plus de 98 000 mentions « j’aime ». « On ne peut pas être plus mignon que ça ! 3 amis s’aimant tout simplement et vivant l’instant présent », soulignent les auteurs de la vidéo.

« C’est tellement adorable », écrit un internaute. « Tout simplement incroyable. La proximité de ces trois-là… Le bonheur, le partage… commente un autre utilisateur du réseau social, les roulades et les coups de bec sont des gestes de satisfaction. »

D’autres images ont été diffusées sur le compte @peggyandmolly, et on ne se lasse toujours pas de cet excès de tendresse !