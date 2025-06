Seule et terrifiée, cette chienne de refuge se métamorphise en seulement 7 jours grâce à l’amour de son nouveau maître

On peut accomplir tant de belles choses quand on s’arme de patience et d’amour, en particulier avec les chiens. L’histoire qu’un homme prénommé Nick a vécue avec sa nouvelle amie à fourrure en est la parfaite illustration.

L’intéressé en parlé sur son compte Reddit, où il se fait appeler « Global_Theme864 ». Un récit d’ailleurs relayé par Newsweek.

La publication en question comprend 2 photos montrant la chienne avant, puis après son adoption par Nick. Sur le premier cliché, on peut la voir seule, triste et apeurée dans la cour du refuge où elle vivait. Sur l’image suivante, elle profite d’un câlin avec son maître dans sa nouvelle maison. Le contraste entre les 2 scènes est saisissant.



Global_Theme864 / Reddit

Cette transformation qui fait chaud au cœur et constitue un merveilleux message d’espoir s’est opérée en une semaine seulement.

« Ma chienne adoptée en refuge fait l'expérience de l'amour et de la sécurité pour la première fois », se réjouit Nick dans son post Reddit. « Quand nous l’avons rencontrée au refuge pour la première fois le weekend dernier, elle ne s'approchait même pas des gens, poursuit-il. Maintenant, elle pleure si je suis aux toilettes avec la porte fermée. »

Elle a probablement été brutalisée

Il explique qu’elle avait extrêmement peur lorsque quelqu’un, en particulier de sexe masculin, levait la main en sa présence. Ce qui l’amène à penser qu’elle avait été battue ou avait été témoin d’actes de violence avant son sauvetage.

Son histoire bouleversante a ému de nombreux internautes, qui ont réagi en commentaires. L’un d’eux a demandé à Nick si sa chienne était un Bouvier Bernois. Ce à quoi il a répondu qu’elle en avait très probablement un héritage et qu’il y avait certainement aussi du Berger Allemand dans son mélange de races.

La chienne, dont le nom n’a pas été révélé, est clairement heureuse et épanouie aujourd’hui, après avoir surmonté un passé douloureux. Nick est ravi de l’avoir à ses côtés et fier de lui avoir offert une seconde chance.