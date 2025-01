La rencontre matinale entre un chien abandonné et une femme en plein blues de Noël donne lieu à une belle histoire d'amitié

Ils avaient besoin l’un de l’autre. Une jeune femme qui n’était pas au mieux moralement et un chien errant en quête de toit et d’affection se sont rencontrés par le plus grand des hasards. Leurs chemins ne se sont plus séparés depuis.

Lexie Gregory habite Elberta dans l’Etat de l’Alabama (Etats-Unis). Pendant la période de Noël, elle avait ressenti une sorte de blues en se réveillant très tôt le matin. Elle a décidé de se rendre à la crique Pirate’s Cove, non loin de chez elle, pour se changer les idées en admirant le lever du soleil.

Alors qu’elle était assise sur le sable, un chien a surgi de nulle part et s’est approché d’elle. « Il s'est assis sur mes genoux et a commencé à me lécher le visage, raconte-t-elle à WKRG. C'était vraiment adorable. »



WKRG

Cette rencontre lui a considérablement remonté le moral à un moment où elle en avait bien besoin. Elle a pensé que le canidé avait déjà une famille et est donc rentrée à la maison en le laissant sur place. Lexie Gregory n’a toutefois pas pu s’empêcher de penser à lui par la suite.

Elle a posté un message sur un groupe Facebook dédié à la communauté locale pour partager son histoire. « Ensuite, tous les habitants du coin ont dit que ce chien venait d'être déposé il y a une semaine, qu'il avait besoin d'un foyer et qu'il fallait aller le chercher », relate la jeune femme.

Apprenant ainsi qu’on avait abandonné cet animal dans le froid, elle a fini par revenir sur les lieux dans l’espoir de le retrouver. Il était effectivement présent au même endroit, comme s’il attendait son retour. Lexie Gregory l’a emmené à la maison.

« Il est mon petit miracle de Noël »

Elle et sa famille l’ont appelé Baxter. « C’était comme si nous nous étions déjà rencontrés. Je ne sais pas comment l’expliquer, mais je me suis dit que c’était mon chien, confie-t-elle. C’est vraiment le cadeau de Noël dont j’ignorais que j’avais besoin ».

A lire aussi : Le maître d'un chien en fugue le recherche pendant 4 jours et craint pour sa sécurité en raison de sa ressemblance avec un loup



WKRG

Baxter a désormais un foyer et des humains qui l’aiment et prennent soin de lui. Il sera bientôt vu par un vétérinaire et une date sera fixée pour la stérilisation.

« Il est mon petit miracle de Noël », conclut sa nouvelle maîtresse.