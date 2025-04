Après le décès de leurs propriétaires dans de difficiles circonstances, Bear et Nikita, les chiens de l’acteur Gene Hackman, ont trouvé une nouvelle famille et la paix

Après les terribles événements survenus en février 2025, Bear et Nikita ont dû se relever après la disparition brutale de leurs maîtres et les semaines de cauchemars qui ont suivi. S’étant débrouillés par eux-mêmes, les chiens ont finalement été aidé par un ami de la famille, puis par un refuge. Ils sont aujourd’hui en sécurité et ont reçu la belle nouvelle qui leur permettra de doucement tourner la page.

Des nouvelles de Bear, le Berger Allemand, et Nikita, le croisé Akita-Berger, nous sont parvenues grâce à Joey Padilla, à la tête de Sante Fe Tails, une garderie pour chiens située à Santa Fe (Nouveau-Mexique, États-Unis). Depuis la disparition des propriétaires des chiens, Joey a pris en charge Bear et Nikita, expliquait Daily Mail. Il revient vers nous avec de bonnes nouvelles concernant l’avenir de ces 2 canidés courageux.

« Trouver un foyer pour ces chiens survivants »

En février 2025, les médias annonçaient le décès de Gene Hackman, acteur oscarisé, de son épouse, musicienne et business woman, Betsy Arakawa, et d’un de leurs 3 chiens, Zinna. Durant plusieurs semaines, Bear et Nikita, les 2 autres chiens de la famille, se sont débrouillés par eux-mêmes dans la maison qui n’a reçu aucune visite. Ils ont circulé entre le jardin et la maison jusqu’à l’arrivée des pompiers et sauveteurs. Ce sont eux qui ont orienté les équipes vers leurs propriétaires.

La nécessité était alors de « trouver un foyer » pour ces chiens qui devaient retrouver un foyer chaleureux et aimant.

Betsy Arakawa et ses chiens

Daily Mail

Une communauté mobilisée

Très reconnaissant envers le couple de propriétaire des chiens, Joey a pris en charge le sauvetage des Bear et Nikita au domicile. Bear a pu être amené à sa garderie par le biais des services animaux de la ville de Santa Fe, mais Nikita est restée sur ses gardes. C’est finalement grâce à une cage garnie de friandises que Joey est arrivé à ses fins.

Médiatisé, le cas du duo canin a éveillé beaucoup de compassion chez le public. Joey expliquait avoir reçu des centaines de demandes d’adoption. Aimés et choyés par le passé, les chiens ont bénéficié d’aides précieuses.

Daily Mail

« Les chiens ont déjà commencé à s’installer dans leur nouvelle vie »

La belle nouvelle a été annoncée il y a peu. Bear et Nikita ont rejoint leurs familles respectives, pour l’un en-dehors du Nouveau-Mexique, pour l’autre dans le même État. Joey souligne que leur « vie privée » doit être respectée et que l’identité des nouveaux propriétaires ne peut pas être révélée.

Bear et Nikita sont entre de bonnes mains et « s’installent progressivement dans leur nouvelle vie ».