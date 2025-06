Ce Pitbull adulte attendrit tout le monde par sa patience et sa douceur face à ses remuantes petites sœurs Shih Tzu (vidéo)

Qui a dit que les Pitbulls manquaient de douceur ? Une courte vidéo partagée sur Instagram a conquis le cœur des internautes en immortalisant l’attendrissante complicité entre un Pitbull adulte répondant au nom de Wyatt et une minuscule boule de poils (et d’énergie) appelée Mabel. Une scène à la fois drôle, tendre et pleine de douceur qui rappelle que l’amour entre chiens ne connaît ni taille ni race.