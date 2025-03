Tentant de s’insérer dans un groupe de chiens, cet adorable Husky donne de la voix à sa façon (vidéo)

Trouver sa place dans un groupe n’est jamais facile, encore plus lorsque l’on est plutôt du genre introverti. DJ, un Husky à 3 pattes, sait de quoi il parle car récemment il a voulu faire comme ses congénères et crier de toutes ses forces, sans totalement y arriver. Sa maîtresse à appréhender la scène avec beaucoup de bienveillance et d’humour.