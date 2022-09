Chiens à bord des trains : la compagnie ferroviaire nationale espagnole lance une vaste période d’essai

En Espagne, la société de chemins de fer nationale a donné le coup d’envoi à une phase de test de plusieurs mois, consistant à faire voyager des chiens de moyenne et grande tailles à bord de ses trains. Jusqu’ici, seuls les canidés de petite race étaient autorisés dans les voitures de la Renfe.

Le mardi 13 septembre était le premier jour de la période d’essai lancée par la Renfe, l’équivalent espagnol de la SNCF, avec l’admission de chiens de moyenne et grande tailles à bord de ses trains, rapportait The Local.

Une phase de test qui durera 3 mois et qui permettra à la compagnie ferroviaire d’évaluer la faisabilité du transport de canidés de plus de 10 kilogrammes. Par le passé, seuls les chiens de moins de 10 kg étaient autorisés dans les voitures de la Renfe. Ils devaient, par ailleurs, être gardés en cage ou en caisse de transport. Les chiens guides et d’assistance n’étaient pas concernés par ces restrictions.

Durant ces 3 prochains mois, 2 chiens de moyenne ou grande taille (un seul par passager) seront admis dans chaque train sur les lignes à grande vitesse reliant les villes de Madrid et de Barcelone.

Ces quadrupèdes ne doivent pas peser plus de 40 kilogrammes, ce qui exclut des races telles que le Dogue de Bordeaux, le Dogue Allemand, le Saint-Bernard ou encore le Terre-Neuve. En revanche, les Beagles, Bichons, Bull Terriers, Cockers Anglais et Américains, Dalmatiens, Golden et Labrador Retrievers ou encore Boxers pourront être du voyage.

Un règlement strict à respecter

Leurs maîtres sont appelés à respecter un certain nombre de règles : éviter les jouets pour chien bruyants, ne pas nourrir son animal dans les 3 heures qui précèdent le départ pour prévenir les accidents de propreté et les malaises, lui faire faire une longue promenade au préalable, remplir un formulaire de responsabilité civile une demi-heure avant le voyage…

A bord, les chiens qui ne sont pas en cage ou en caisse doivent porter une muselière et être tenus en laisse. La longueur de celle-ci ne doit d’ailleurs pas dépasser les 3 mètres.

En ce qui concerne le prix des billets pour le transport de ces chiens, il est de 10 euros pour ceux de petite taille et de 35 euros pour les plus grands (pesant de 10 à 40 kg).

