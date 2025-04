L'émouvante transformation d'un chien errant qui n'avait presque plus de fourrure et n'espérait plus grand chose de la vie

Buzz avait besoin de soins et d’affection. Le temps a fait le reste. Aujourd’hui, l’apparence de ce chien sauvé de l’errance n’a plus grand-chose à voir avec celle qu’il avait au moment de sa prise en charge par une association. Son état d’esprit non plus.

Dans le village d’Uluwatu, à Bali en Indonésie, Prue Barber, fondatrice de l’association de protection animale Mission Paws’ible, avait été informée par son équipe de la détresse d’un chien errant.

Le canidé en question était extrêmement maigre et avait perdu la quasi-totalité de son pelage. Sa peau était couverte de rougeurs et de croûtes. « C'était effrayant de voir dans quel état il était », raconte Prue Barber à The Dodo.



Mission Paws’ible

Il fallait le secourir et le soigner au plus vite, mais les bénévoles devaient d’abord gagner sa confiance, ce qui ne s’annonçait pas facile en raison de son caractère craintif et méfiant. Prue Barber a décidé de s’en charger elle-même.

Pendant une semaine, elle lui a rendu visite tous les jours pour lui donner à manger. Elle le faisait d’abord en restant à distance, puis en lui tendant la main.



Mission Paws’ible

Le chien s’est progressivement détendu en sa présence et s’est finalement laissé emmener à bord de la voiture de sa bienfaitrice.

Cette dernière l’a appelé Buzz. Elle l’a conduit chez le vétérinaire qui l’a dûment examiné. « Buzz n’avait pas besoin de grand-chose ; juste un peu de soin pour la peau, du temps et de l’amour », indiquait Mission Paws’ible.

Les membres de l’association avaient hâte de le voir remis sur patte et de découvrir à quoi il ressemblerait une fois sa peau guérie. « Nous n’avions aucune idée de sa race », expliquait Prue Barber.

« Il était incroyablement amical »

Lorsque son poil a repoussé, il a dévoilé une magnifique fourrure dorée et les caractéristiques physiques d’un Golden Retriever. Sa personnalité s’est révélée en même temps que sa belle et généreuse robe. « Sans surprise, il était incroyablement amical », d’après la fondatrice de Mission Paws’ible.



Mission Paws’ible

C’est d’ailleurs elle qui a été sa mère d’accueil. Elle s’est occupée de lui, puis lui a trouvé une famille aimante pour toujours, celle d’une jeune femme tenant un club de gymnastique acrobatique à Bali.

Depuis son adoption, Buzz coule des jours heureux et passe le plus clair de ses journées au milieu des élèves de sa maîtresse. Il lui arrive même d’essayer de les imiter.

Mission Paws’ible