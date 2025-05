Un bénévole vit avec émotion le départ de la chienne qu'il a accueillie et aidée à passer de la peur au bonheur (vidéo)

Dans un monde où tant d’animaux attendent une seconde chance dans les refuges et les rues, Evan, père d’accueil pour chiens, offre bien plus qu’un toit ; il redonne confiance et dignité à ceux que la vie a brisés. L’histoire de Pip, petite chienne terrorisée devenue pleine de joie grâce à lui et à son Berger Allemand, est particulièrement bouleversante.

Evan, alias « @evcoop » sur Instagram, est père d’accueil pour chiens. En d’autres termes, il héberge des canidés qui sont en attente d’un nouveau départ. En tant que famille-relais, il prend soin de ces animaux, les éduque et leur (ré)apprend les bases de la vie à la maison pour les préparer à l’adoption par d’autres personnes.

C’est ce que le jeune homme a récemment fait pour Pip, une petite chienne au passé douloureux. Elle était terrifiée et s’empressait de se cacher chaque fois que quelqu’un tentait de l’approcher.

Evan savait que la tâche était tout sauf simple, mais il n’a jamais baissé les bras. Il s’est montré patient, doux et compréhensif à l’égard de sa protégée. Il l’a aidée à se détendre, à prendre confiance et à réaliser que les humains ne constituaient pas une menace.

Il n’était d’ailleurs pas tout à fait seul dans cette mission ; son Berger Allemand répondant au nom de Vader a joué un rôle prépondérant de la réussite de cette expérience. Les premiers jours, Pip essayait de fuir Evan et se réfugiait auprès de son congénère, qui la soutenait et rassurait.



evcoop / Instagram

Cette chienne qui avait peur de tout et cherchait la moindre cachette pour disparaître est aujourd’hui une créature pleine de vie, de joie et d’énergie. Grâce à Evan et à Vader, elle a surmonté tous ses traumatismes et son séjour en famille d’accueil lui a ouvert les portes d’un nouveau départ, puisqu’elle a été adoptée par des personnes aimantes.

Dans la vidéo ci-dessous, relayée par Parade Pets, on peut voir Pip apprendre au contact de Vader, jouer avec ce dernier à la plage et avoir droit à son tout premier bain. Evan a d’ailleurs dû demander au Berger Allemand de tempérer son excitation à plusieurs reprises pour ne pas effrayer Pip. Après le bain, la chienne frissonnait, mais les bras rassurant de son bienfaiteur l’ont aidée à se calmer.

Pip rejoint sa nouvelle famille

Une autre vidéo montre les adieux poignants qu’Evan a dû faire à Pip. C’est, en effet, avec un mélange de tristesse et de fierté qu’il a remis la chienne à ses nouveaux propriétaires. Tristesse parce qu’il s’était beaucoup attaché à elle et fierté car lui et Vader ont contribué à cet heureux dénouement.

Avant de laisser Pip vivre sa nouvelle vie, le trio a pris le temps de jouer à la balle sous la pluie et de partager de savoureux « pup cups ».

A lire aussi : Un maître persévérant et une experte sauvent un chien en fugue après 7 jours de survie dans la brousse