Un chien volé alors qu'il était attaché devant un magasin refait surface 4 jours plus tard au grand soulagement de sa famille

Un chien sénior s’est volatilisé, ayant probablement été volé, mais a été retrouvé plusieurs jours plus tard et restitué à sa famille, rapportait KING 5.

Les faits se sont déroulés le mardi 18 février à Seattle, dans l’Etat de Washington (Etats-Unis). Ce jour-là, Glen Kohl effectuait quelques courses dans un magasin situé sur Westlake Avenue, dans le centre-ville. Il était accompagné de Yofi, son Goldendoodle de 14 ans, mais ce dernier ne pouvait pas entrer dans l’établissement. Son maître l’avait alors attaché à un poteau à l’extérieur du bâtiment.



Glen Kohl / Facebook

Quand Glen Kohl était ressorti quelques minutes plus tard, le chien n’était plus à l’endroit où il l’avait laissé. « J'étais sous le choc et je n'arrivais pas à y croire, confie l’homme à KING 5. Nous aimons notre Yofi. Il a 14 ans et demi. Il ne bouge pas très bien ».

L’homme était convaincu que quelqu’un avait emporté le Goldendoodle, car il n’aurait pas pu se détacher tout seul, ni s’éloigner en raison de son âge et de sa difficulté à se déplacer.

Il a demandé à des passants s’ils avaient vu quelque chose, mais aucun n’a pu l’aider. Glen Kohl admet avoir ressenti de la culpabilité à ce moment-là ; il s’en voulait d’avoir laissé son chien seul dehors.

Retrouvé sain et sauf

Lui et ses proches ont inlassablement recherché Yofi pendant les 4 jours suivants. Ils ont reçu quelques témoignages, le plus récent ayant fait état de la présence du chien du côté de Glenhome Drive sur Mercer Island, à une quinzaine de kilomètres de l’endroit où il avait disparu.

Glen Kohl / Facebook

Glen Kohl a finalement annoncé le retour sain et sauf de son compagnon à 4 pattes le samedi 22 février, dans une mise à jour de son appel à témoin lancé sur le groupe Facebook « Lost Dogs of King County WA ». Il n’a pas précisé les circonstances dans lesquelles l’animal a été retrouvé.