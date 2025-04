Une chienne reléguée au fond du jardin trouve sa vocation et une nouvelle vie en tant que gardienne de prison

Négligée et cachectique, Betty se morfondait dans le triste abri de jardin où elle passait ses journées et ses nuits jusqu’à son sauvetage par une association de protection animale. Ce n’était pas la seule bonne nouvelle pour cette Malinoise pleine de qualités ; elle a été repérée par les forces de l’ordre qui avaient besoin d’un chien capable de travailler dans le milieu carcéral.

Les conditions de vie de Betty étaient pour le moins déplorables. Cette chienne de race Berger Belge Malinois et âgée de 18 mois était détenue dans un abri au fond du jardin, affamée et livrée à elle-même.

Prévenus, les enquêteurs du refuge RSPCA de Felledge, à Chester-le-Street dans le comté de Durham (Angleterre), se sont rendus sur les lieux et l’ont prise en charge.



Très vite, ils se sont rendu compte qu’elle n’était pas faite pour vivre dans un foyer ordinaire. « La plupart des chiens que nous accueillons aspirent simplement à une vie familiale agréable, avec un joli jardin à explorer et un canapé douillet pour dormir, explique Luka Atkinson, du centre Felledge, au Northern Echo. Mais dès notre rencontre avec Betty, nous avons su qu'elle aurait besoin de plus. »

La Malinoise est effectivement décrite comme étant une chienne « super intelligente, énergique, agile et aimant s’amuser ». Il lui fallait une mission lui permettant d’exprimer pleinement ses formidables aptitudes physiques et cognitives.

Or, au même moment, un gardien de prison prénommé Chris cherchait un nouveau chien de travail pour succéder au sien, qui était sur le point de prendre sa retraite. Le canidé en question, qui répond au nom de Zeus, devait effectivement retourner à la vie civile en raison de problèmes de santé.

Chris recherchait un profil bien spécifique, et quand on lui a parlé de Betty, il est tout de suite allé la voir avec d’autres experts pour évaluer ses capacités. Et ils n’ont pas fait le déplacement pour rien…

Chris a rapidement réalisé qu’il avait la perle rare sous les yeux. « J'ai tout de suite su qu'elle avait la motivation pour ce travail, raconte-t-il. Nous l'avons emmenée faire un essai et essayer quelques apprentissages ». L’animal a excellé.



« Elle est idéale pour cette vie »

Après 3 mois de formation, Betty a commencé sa carrière en tant que chienne gardienne de prison polyvalente aux côtés de son nouveau maître. Son quotidien est rythmé par les patrouilles, les interventions sur différents types d’incidents et sur les transferts de détenus.

Lorsqu’elle ne travaille pas, elle se repose et se détend à la maison, auprès de la famille de Chris, qui est donc aussi devenue la sienne.

« Elle est hyper intelligente, dit son humain. Je me dis parfois qu'elle est peut-être trop futée ! Elle n'est pas faite pour les âmes sensibles et je pense qu'elle aurait eu du mal à trouver un foyer dans une famille normale, mais elle est idéale pour cette vie. »