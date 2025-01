Ce chien a l'embarras du choix en matière de bâtons et fait des jaloux parmi ses congénères grâce à l'entreprise de ses maîtres (vidéo)

C’est bien connu, les chiens adorent les bâtons. Ils ont souvent bien plus de valeur à leurs yeux que les plus élaborés et les plus coûteux des jouets. Ils aiment jouer avec, les rapporter quand on les leurs lance ou tout simplement les traîner partout. Certains en possèdent même des collections entières, comme Bruce le Golden Retriever.

Les bouts de bois sont d’ailleurs indissociables de nos amis à 4 pattes. L’histoire de cette tombe recouverte de bâtons que les visiteurs d’un cimetière new-yorkais déposent régulièrement en est l’illustration la plus parlante.

Autant dire qu’être entouré de bâtons est le rêve de tout chien. Un rêve que vit Brogan, un adorable Labrador Retriever à la robe noire. Ses maîtres sont les propriétaires d’une entreprise familiale produisant du bois de chauffage, baptisée Stovewood Direct et basée à Battle dans le comté du Sussex (Angleterre).



Le joyeux quadrupède passe l’essentiel de ses journées sur le site et il en est ravi. Cela lui permet, en effet, non seulement d’être aux côtés de ses humains en permanence et de s’amuser sur de vastes étendues, mais aussi et surtout de disposer d’un stock quasi illimité de bâtons.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Brogan ne s’en prive pas. Il a l’embarras du choix en la matière ; bout de bois long, court, épais, fin… Le chien n’a qu’à choisir et se servir.



Les internautes sont conquis et en veulent plus

Le Labrador s’en donne à cœur joie. Il a toujours un bâton entre les crocs, se baladant allègrement dans les hangars, entre les piles de bûches et les engins de manutention.



C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 4 janvier 2025 sur le compte Instagram consacré à l’entreprise de bois de chauffage et relayée par Parade Pets :

Ces images ont amusé de nombreux internautes. En commentaire, l’un d’eux a demandé à ce que Stovewood Direct partage une vidéo montrant les plus beaux bâtons de la collection de Brogan. L’auteur de la publication a promis que ce sera fait.