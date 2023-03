Une chatte sénior errante dont le propriétaire ne veut plus peut à nouveau prétendre au bonheur grâce à une association

Une chatte sénior mal en point a recouvré la santé et s’apprête à connaître un nouveau départ après sa prise en charge par une association, rapportait FOX News.

Godiva n’était pas au mieux de sa forme à son arrivée au refuge Heart of Minnesota Animal Shelter à Hutchinson, dans l’Etat du Minnesota (Etats-Unis). Découverte livrée à elle-même dans l’une des rues de la ville, elle présentait sur le dos des plaies étendues et qui avaient commencé à se cicatriser. Son poil était très sale et emmêlé, et elle souffrait d’infection buccales.

Quand les bénévoles l’ont passée au lecteur de puce d’identification, ils étaient d’abord optimistes en constatant qu’elle en portait bien une. Elle n’était toutefois pas enregistrée.



Heart of Minnesota Animal Shelter

Toni Mochinski, responsable du refuge, et ses camarades ont mené l’enquête pour remonter jusqu’à celui qui avait fait pucer Godiva. Ils ont pu découvrir que la chatte était âgée de plus de 10 ans et que sa puce lui avait été posée à l’âge de 4 mois. Il s’est également avéré qu’elle faisait partie d’une colonie de chats de ferme avant de se retrouver à errer.

Les bénévoles ont finalement obtenu les coordonnées de la personne qui l’avait fait identifier, mais lorsqu’ils l’ont contactée, elle leur a signifié qu’elle n’en voulait plus. Leur interlocuteur « n’était pas disposé à s’occuper d’un chat âgé avec des problèmes de santé et qui avait vécu toute sa vie à l'extérieur. Il s'inquiétait des grosses dépenses vétérinaires et de devoir lui apprendre à utiliser la litière », d’après Toni Mochinski.

Des blessures causées par un moteur de voiture

L’examen effectué par le vétérinaire de l’association conduit à penser que « les plaies sur son dos étaient peut-être des brûlures ou des blessures causées par […] un moteur de voiture ». En d’autres termes, Godiva s’était probablement faufilée sous le capot d’un véhicule à la recherche d’un endroit sûr et chaud.

Au refuge, la chatte a été rasée et lavée. Elle a ensuite reçu ses premiers traitements avant d’être confiée à une famille d’accueil. Ses dents infectées lui ont été retirées et elle se sent beaucoup mieux depuis son admission.

Heart of Minnesota Animal Shelter

Elle a de plus en plus d’interactions avec les humains et s’amuse avec ses jouets, choses dont elle était privée par le passé. Elle pourra très bientôt être proposée à l’adoption.