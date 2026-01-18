« Une histoire qu'il ne peut pas raconter », ce chat au passé douloureux cherche la famille idéale pour voir au-delà de sa tristesse

La vie dans la rue a marqué Otis, mais ce dernier a toujours gardé sa nature amicale. Après avoir passé son temps à battre le pavé, ce gentil chat a poussé les portes du refuge pour animaux de Clifton (États-Unis), en quête d’un nouveau départ. Et c’est exactement ce que ses bienfaiteurs lui ont offert.

« Il n'a pas eu un début de vie facile. Son ancien foyer ne s'occupait pas bien de lui et le laissait errer dehors, explique un porte-parole du refuge de Clifton, mais cette période est révolue. »

Comme le révèlent ses bienfaiteurs, Otis « est doux et un peu triste, comme s’il portait en lui une histoire qu’il ne peut pas vraiment raconter ». Le félin au pelage tigré « est arrivé ici après que la vie extérieure soit devenue trop dure, et cela se voit clairement dans son expression ».

© Clifton Animal Shelter

« Impossible de ne pas craquer pour son adorable frimousse »

Âgé d’environ 3 ans, Otis est positif au FIV (virus de l'immunodéficience féline), une infection virale similaire au sida humain. Comme le rappellent les membres du refuge, les chats concernés par cette maladie « peuvent vivre longtemps, heureux et en bonne santé à l’intérieur avec des soins appropriés ».

Très apprécié par ses soigneurs, Otis semblait leur témoigner toute sa reconnaissance après son sauvetage. « Il adore les caresses, indiquent-ils, impossible de ne pas craquer pour son adorable frimousse. »

© Clifton Animal Shelter

Ce qu’il aime par-dessus tout ? Se reposer dans un endroit douillet, avec une personne de confiance à proximité pour lui rappeler qu’il est en sécurité et aimé. Dès qu’il se rend compte de la gentillesse de quelqu’un, il se laisse complètement « aller à des caresses » et autres marques d’affection.

© Clifton Animal Shelter

« C’est un sacré personnage »

« Il est prêt à ce qu’une personne voie au-delà de l’étiquette FIV et découvre le cœur tendre qui se cache derrière », confient ses bienfaiteurs. Ces derniers ont décidé de le sortir de la chatterie pour l’installer dans le bureau du personnel. Ils ont alors découvert son amour… pour les placards !

« C'est un sacré personnage, souligne une bénévole, il a une démarche très mignonne quand on le laisse se promener dans le bâtiment. Il aime aller dans la cuisine. Il grimpe dans un placard et trouve un coin douillet pour se prélasser. »

© Clifton Animal Shelter

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Père Noël a rendu visite aux pensionnaires du refuge animalier. Comme le rapporte Love Meow, Otis était plus que ravi de l’accueillir avec des ronronnements et des câlins.

« Il a demandé au Père Noël quelque chose de simple : une maison calme et tranquille, un endroit confortable près d'une fenêtre d'où il pourrait regarder le monde passer, et bien sûr, un approvisionnement régulier de friandises pour rendre la vie un peu plus douce », concluent ses anges gardiens.

© Clifton Animal Shelter