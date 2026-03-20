Doublement endeuillé, ce chat retrouve sa joie de vivre en rencontrant sa nouvelle amie canine dont il devient inséparable

Après un double deuil qui a brisé son cœur, un chat appelé Zazu renoue enfin avec le bonheur grâce à Lilly, une jeune chienne adoptée pour lui tenir compagnie. Leur complicité est immédiate et leur joie contagieuse, comme en témoignent les adorables photos partagées sur Reddit. Avec l'avènement de cette nouvelle amitié, Zazu peut à nouveau profiter de la vie.

Une personne se faisant appeler « Quiet-Fold-1688 » sur le réseau social Reddit a partagé l'histoire d'amitié touchante qui a vu le jour entre ses animaux de compagnie. Il s'agit d'un adorable chat roux appelé Zazu et d'une jeune chienne, tout aussi mignonne, et répondant au nom de Lilly.

La publication en question, que relaie Newsweek , est intitulée « Notre chat est si heureux d'avoir à nouveau un ami ! »

Zazu y est décrit par son humain(e) comme étant un compagnon « très doux et sociable ». Malheureusement, son frère nommé Simba avait disparu « subitement » en mars 2023, laissant un vide gigantesque au sein de la famille et dans le cœur du chat. Son décès l'avait fortement affecté.

Zazu s'était ensuite lié d'amitié avec le chien du foyer, un Dogue Allemand, mais celui-ci avait disparu à son tour en septembre 2025 des suites d'un ostéosarcome. Le chat était inconsolable avec ce double deuil.

« Il est tellement heureux d'avoir à nouveau un compagnon à 4 pattes »

Le 14 février 2026, jour de la Saint-Valentin, ses maîtres ont adopté un chiot, une jeune femelle Dogue Allemand appelée Lilly et provenant du refuge Upper Midwest Great Dane Rescue, situé à Eagan dans l'Etat du Minnesota (Etats-Unis).



Quiet-Fold-1688 / Reddit

« Elle aura 12 semaines dans quelques jours et il est tellement heureux d'avoir à nouveau un compagnon à 4 pattes », peut-on lire dans le post de Quiet-Fold-1688. Une publication qui comporte de magnifiques photos où l'on voit les 2 quadrupèdes rendement blottis l'un contre l'autre. Leur complicité est palpable et le bonheur qu'ils partagent est communicatif.



Quiet-Fold-1688 / Reddit

Grâce à Lilly, Zazu a retrouvé sa joie de vivre. Ce chat n'oubliera assurément pas ses 2 anciens compagnons, mais la chienne est venue l'aider à surmonter son chagrin.

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Quiet-Fold-1688 / Reddit