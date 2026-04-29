Voulant faire plaisir à sa chatte friande de laitue, elle aménage un potager d'intérieur pour lui en offrir à volonté (vidéo)

Accro à la laitue, cette chatte a poussé sa propriétaire à aménager un mini potager d'intérieur pour satisfaire ses envies quotidiennes. Une habitude aussi insolite qu’organisée, devenue la clé de son bien-être.

Derrière le compte Instagram « biscuitqueenla », on retrouve une passionnée de chats qui vit à Los Angeles, en Californie (Etats-Unis). L'un de ses compagnons félins est une adorable femelle au pelage tigré dont le nom n'a pas été précisé.

Cette chatte possède une particularité, et celle-ci réside non pas dans sa morphologie ni son caractère ; elle est plutôt à chercher du côté de ses préférences alimentaires. Sa friandise favorite est, en effet, la… laitue.

La minette tabby est tellement friande de feuilles de laitue que sa propriétaire a décidé de les faire pousser chez elle. Elle consacre d'ailleurs tout un compartiment de placard à cette culture, y plaçant des petits pots.



biscuitqueenla / Instagram

« Comment expliquer à sa pet-sitter qu'elle réclame une feuille de laitue chaque jour ? »

Elle dispose ainsi d'une sorte de mini potager frais et peut ainsi constamment fournir des feuilles de laitue saines à la quadrupède.



biscuitqueenla / Instagram

« Comment expliquer à sa pet-sitter qu'elle réclame une feuille de laitue chaque jour ? » indique le texte incrusté dans une vidéo que sa maîtresse a récemment partagée sur Instagram et que relaie Newsweek .

Voici la vidéo en question :

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L'info Woopets : peut-on donner de la laitue à son chat sans risque ?

La réponse est oui. Un chat peut manger un peu de laitue sans danger, à condition que cela reste occasionnel et en quantité raisonnable. La laitue n’est pas toxique pour les chats, mais elle n’apporte pas de nutriments essentiels à leur organisme, car, rappelons-le, ce sont des carnivores stricts. Elle est surtout composée d’eau et de fibres, ce qui peut même être bénéfique pour l’hydratation ou le transit, mais uniquement en complément très ponctuel de leur alimentation habituelle.

Avant d’en proposer à votre ami à vibrisses, pensez à bien laver la laitue pour éliminer les résidus de pesticides, puis à la couper en petits morceaux pour éviter tout risque d’étouffement. Elle est à donner nature, sans assaisonnement (ni sel, ni vinaigrette), tout en observant la réaction du chat ; certains peuvent ne pas l’apprécier, tandis que d’autres peuvent être intrigués par sa texture croquante.

En revanche, la laitue ne doit jamais remplacer une alimentation adaptée, riche en protéines animales. Si votre chat montre un intérêt inhabituel pour les végétaux, cela peut simplement relever de la curiosité ou parfois traduire un petit déséquilibre alimentaire. En cas de doute, n’hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire afin de vous assurer que ses besoins nutritionnels sont bien couverts.