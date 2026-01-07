« Elle était terriblement maigre », cette chatte trouvée dans la rue insiste pour s'occuper de ses 5 petits, malgré ses problèmes de santé

Snowpea a vu son vœu le plus cher se réaliser juste avant les fêtes de fin d’année. La chatte, épuisée et amaigrie, avait 5 petites bouches à nourrir. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien des bénévoles d’Alley Cat Rescue (États-Unis), qui ont tout mis en œuvre pour sauver sa famille.

Récemment, les bénévoles d’Alley Cat Rescue ont porté secours à une chatte et ses 5 petits. La mère, nommée Snowpea, était épuisée et amaigrie. Elle essayait de tout son cœur de garder ses chatons en sécurité, au chaud et de les nourrir.

Grâce à l’intervention de l’association, toute la petite famille de félins a pu faire ses adieux à la rue et s’installer confortablement au sein d’un foyer d’accueil aimant. Snowpea et ses trésors sur pattes ont été sauvés.

© Alley Cat Rescue

De nombreux soins

Comme le rapporte Love Meow, les chatons ont grandi dans des conditions optimales. Snowpea, qui prenait son rôle de mère très au sérieux, les couvrait d’affection et veillait sur eux en permanence. Elle s’accordait rarement des moments de répit.

Très vite, ses bienfaiteurs ont remarqué qu’elle souffrait d’une mammite, une infection entraînant une inflammation des glandes mammaires et rendant l’allaitement extrêmement difficile. « De nombreuses chattes qui mettent bas à l'extérieur finissent par se retrouver dans cet état, surtout lorsqu'elles ont portée après portée, et c'est le cas pour la plupart », explique une porte-parole de l’association.

© Alley Cat Rescue

Pendant qu’elle recevait les soins vétérinaires appropriés, les bénévoles ont pris la relève auprès de ses chatons en les nourrissant au biberon. « Elle était terriblement maigre, déclarent-ils, mais elle s’est rétablie grâce aux antibiotiques et à une alimentation riche en calories. » Même pendant sa convalescence, Snowpea a insisté pour s’occuper de ses petits, en les toilettant affectueusement.

© Alley Cat Rescue

« Elle va illuminer sa nouvelle maison »

Au fil du temps, la chatte a repris des forces et ses chatons ont bien grandi. Une fois sevrés, elle a pu se concentrer sur elle-même et profiter d’un repos bien mérité. Stérilisée, « elle n’aura plus à se soucier de nourrir qui que ce soit d’autre qu’elle-même pour le restant de sa vie ».

© Alley Cat Rescue

Aujourd’hui, Snowpea « est encore plus belle que ce que nous avions imaginé », confient ses anges gardiens. Après plusieurs mois passés en foyer d’accueil, la chatte a trouvé chaussure à sa patte : la famille de ses rêves l’a adoptée ! « Elle va illuminer sa nouvelle maison », concluent les bénévoles.

Nous ne savons pas si ses chatons devenus grands ont été adoptés également. Dans tous les cas, ils restent entre de bonnes mains et un avenir lumineux les attend.

A lire aussi : Très doué dans l’utilisation des boutons de communication, ce chien demande à un assistant vocal de jouer sa chanson préférée (vidéo)

© Alley Cat Rescue