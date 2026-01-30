Comparé au mafieux Al Capone pour son air de dur à cuire, ce matou au cœur tendre est enfin prêt à être adopté

Avec son physique hors norme et son regard de dur à cuire, Katpone n’est clairement pas passé inaperçu auprès de ceux qui ont croisé ce chat. Derrière cette allure impressionnante se cache pourtant une histoire touchante, faite de résilience, de soins salvateurs et d’un nouvel espoir pour l’avenir.

Au refuge Furkids d’East Cobb à Mariette, en Géorgie (Etats-Unis), le 25 décembre 2025 était un jour spécial pour les bénévoles, non seulement parce que c’était Noël, mais aussi car ils venaient d’accueillir un pensionnaire tout à fait particulier.

Appelé Katpone par ses bienfaiteurs, en référence, bien évidemment, à Al Capone, le matou au pelage tigré et à l’allure imposante a attiré tous les regards, notamment en raison de ses joues volumineuses, rapportait The Dodo .



Furkids Animal Rescue and Shelters / Facebook

Pesant 7 kilogrammes, il a les “joues d’un parrain de la mafia”, indiquait l’association sur sa page Facebook. “Il a l'air d’être le genre de chat à régler ses différends derrière une benne à ordures et à toujours avoir gain de cause”, ajoutait-elle avec humour et tendresse.

Si tout le monde au refuge a tout de suite été marqué par son apparence, celle-ci avait une explication plus terre à terre. “Ce chat a environ 5 ans et n'est pas castré. Les chats non castrés ont un taux élevé de testostérone, ce qui provoque un épaississement de la peau et des muscles de leur visage. C'est une façon pour eux d'affirmer leur dominance et de se protéger en cas de bagarre avec un autre chat”, indiquait Furkids East Cobb.



Furkids Animal Rescue and Shelters / Facebook

“Nous lui trouverons le meilleur foyer possible”

L’examen vétérinaire de Katpone a révélé qu’il était positif au virus de l'immunodéficience féline (FIV). En outre, il était atteint d’une infection des voies respiratoires supérieures et avait les oreilles déformées, “probablement à cause d'acariens et de quelques bagarres qu'il a sans doute eues avec d'autres chats du quartier”, précisait l’association.



Furkids Animal Rescue and Shelters / Facebook

Ces années d’errance font désormais partie du passé de ce félin à la douceur exceptionnelle. En quelques semaines, son état de santé s’est considérablement amélioré grâce aux soins reçus au refuge. Katpone est désormais prêt pour l’adoption.

“Nous sommes tellement heureux d'avoir croisé le chemin de ce petit bonhomme et nous lui trouverons le meilleur foyer possible”, a promis l’équipe de Furkids.