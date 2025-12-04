Bien qu'aveugle, ce chat impressionne par son sens de l'orientation et sa technique pour sauter sur les meubles (vidéo)

Privé de la vue, mais pas de courage… Sur TikTok, un chat aveugle a conquis le cœur des internautes grâce à son incroyable sens de l’adaptation. Sa manière de se repérer, de bondir et d’interagir avec sa maîtresse prouve une fois encore que nos compagnons à 4 pattes ont une force intérieure hors du commun.

Nos amis à fourrure sont de formidables sources d’inspiration au quotidien. En les observant, on peut se rendre compte à quel point ils sont résilients et capables de s’adapter à toutes les situations, y compris un ou plusieurs handicaps. Lorsqu’un membre ou un sens fait défaut, ils développent des aptitudes qui leur permettent de surmonter les difficultés. C’est précisément ce que fait tous les jours le chat dont il est question ici.

Cet adorable matou est aveugle. Sa propriétaire, qui se fait appeler “@sofihinrichs_” sur TikTok, n’a pas révélé son nom, ni précisé si la cécité dont il est atteint est un handicap de naissance ou s’il est survenu à la suite d’une maladie ou d’un accident. Quoi qu’il en soit, le quadrupède a su composer avec l’absence de vision, impressionnant son entourage, mais aussi les internautes, par sa formidable capacité d’adaptation et ses qualités athlétiques.



@sofihinrichs_ / TikTok

Même privé de l’usage de ses yeux, il peut se baser sur son ouïe, son toucher, son odorat, ses vibrisses et sa mémoire pour s’orienter à travers les pièces de la maison. Il peut même sauter sur le canapé pour rejoindre sa maîtresse.

“Il désire tellement être avec vous qu'il se jetterait dans le vide”

C’est ce dont on peut se rendre compte en regardant la vidéo ci-dessous, partagée sur TikTok le 23 octobre 2025, où elle est devenue virale en générant 4,7 millions de vues, et relayée par Parade Pets .

Cette manière que le chat a de se dresser légèrement sur ses membres postérieurs et de tendre les pattes avant pour jauger la situation, avant de trouver la bonne direction et bondir sur le meuble, a effectivement de quoi susciter l’admiration.

“Il désire tellement être avec vous qu'il se jetterait dans le vide”, a commenté bearflags. “C'est vraiment incroyable la façon dont il peut sentir où vous êtes”, a réagi, pour sa part, invasive species. D’autres internautes ont demandé à “@sofihinrichs_” de ne pas déplacer les meubles pour ne pas perturber les repères du chat.