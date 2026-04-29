Le simple bruit du distributeur automatique de croquettes engage ces 8 chats paisibles dans une course coordonnée pleine de vie

Chez cette dentiste passionnée de félins, la logistique est parfaitement rodée : grâce à un système de distributeurs automatiques, ses 8 chats se ruent chacun vers leur gamelle au signal du repas, dans un apparent chaos qui est en fait une organisation millimétrée. Une scène aussi impressionnante qu’efficace, qui montre comment concilier vie bien remplie et tribu nombreuse sans stress.

Taylor McFarland exerce le métier de dentiste. Elle est aussi mère de famille, propriétaire de 2 chiens séniors, ainsi que de 8 chats. Ses journées sont donc bien remplies. Elle consacre d'ailleurs le compte Instagram « drmsbooksandcats » à ses amis félins, dont les aventures sont suivies par plus de 5 300 followers.

Les chats en question répondent aux noms de Vincent, Autumn, Gracie, Rosie, Benji, Lily, Ziggy et Pumpkin.

S'occuper d'autant d'animaux n'est assurément pas une mince affaire. Il faut assurer leur hygiène, leur suivi vétérinaire, leur bien-être et bien évidemment leur alimentation. Heureusement, en ce qui concerne ce dernier point, Taylor McFarland est particulièrement bien équipée.

Elle peut, en effet, compter sur 4 distributeurs automatiques de croquettes, doté chacun de 2 gamelles. Ses chats ont donc pris l'habitude de prendre leurs repas en binômes, et cette organisation semble fonctionner à la perfection.

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drmsbooksandcats / Instagram

Du calme à la tempête en un clin d'oeil

Les appareils sont programmés pour se déclencher à une heure précise. Dès qu'ils entendent le bruit caractéristique que produisent les croquettes en se déversant dans les écuelles, les chats arrivent à toute vitesse pour manger.

C'est ce que montre une vidéo partagée par leur propriétaire sur Instagram et relayée par Newsweek .



drmsbooksandcats / Instagram

Filmés par leur humaine depuis l'escalier, les chats sont tranquillement installés au rez-de-chaussée. Toutefois, on sent qu'ils attendent quelque chose : que le repas soit servi. Ils savent que le moment approche. Dès que la distribution est déclenchée, le calme laisse place à une course endiablée, où chacun rejoint précipitamment sa gamelle pour se nourrir.

La quiétude règne ensuite à nouveau, les 8 chats étant trop occupés à se régaler.



drmsbooksandcats / Instagram

Le conseil Woopets : comment organiser les repas de plusieurs chats sans conflits ?

Pour éviter le stress et les rivalités lors des repas en groupe, quelques règles simples peuvent faire toute la différence :

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Multiplier les gamelles : en prévoir une par chat, idéalement espacées les unes des autres, pour limiter la compétition.

Respecter des horaires de repas fixes : les chats sont des animaux qui aiment la routine. Des repas à heures régulières réduisent leur anxiété.

Observer les comportements : certains chats dominants peuvent monopoliser la nourriture. Si besoin, isoler les plus timides pendant les repas.

Adapter les quantités individuellement : l’alimentation doit tenir compte de l’âge, du poids et de l’état de santé de chaque chat.

Bien entendu, il ne faut pas oublier l'hydratation, qui est tout aussi importante. Les chats doivent disposer de gamelles d'eau fraîche en permanence.