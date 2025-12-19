Seul depuis longtemps, un homme âgé décide de franchir la porte d’un refuge pour rencontrer le chat le plus délaissé (vidéo)

Depuis son divorce, John était lassé de vivre seul. Le septuagénaire a alors demandé à sa fille de le conduire dans un refuge avec une seule mission : recueillir le pensionnaire le plus ancien et le plus négligé pour lui tenir compagnie. Une tendre initiative qui a touché de nombreux cœurs.

Après son divorce et son déménagement de Floride à New York (États-Unis) pour se rapprocher de sa famille, John, 78 ans, souffrait de solitude. Lui qui n’avait plus eu d’animaux de compagnie depuis plusieurs années, le moment lui semblait propice pour accueillir une boule de poils dans sa vie. Il a alors sollicité sa fille Jennifer pour l'emmener dans un refuge local.

« Il voulait en sauver un qui était en danger »

Commençant à souffrir de démence, John cherchait une compagnie, mais aussi un but dans la vie en adoptant un chat. Il voulait également donner une chance à un animal délaissé.

« On avait prévu de l'emmener dans un refuge pour chats du coin, mais il a précisé que ces chats étaient déjà en sécurité et qu'il voulait en sauver un qui était en danger », a expliqué Jennifer à Newsweek. « Alors, on est allés à la SPA locale, même si on a appris plus tard que ce refuge-ci ne pratique pas l'euthanasie par manque de place. Quand le refuge est plein, comme c'est le cas actuellement, ils ne peuvent tout simplement plus accepter d'animaux. »

© @jennann19810 / TikTok

Arrivé au refuge, le septuagénaire a demandé à voir le chat qui était « là depuis le plus longtemps » et qui avait été jusque-là négligé. Il a alors rencontré Tina Marie, une petite chatte timide de 4 ans, abandonnée après l’hospitalisation de son propriétaire, qui attendait depuis des mois un foyer adapté.

© @jennann19810 / TikTok

Un lien immédiat

Lors de cette première rencontre entre John et Tina, le courant est immédiatement passé. Bien que timide au départ, la minette a immédiatement montré son attachement à John dès qu’il l’a caressée. Selon Jennifer, il était clair que « Tina l’avait choisi ». Un adorable moment filmé et partagé sur TikTok.

Depuis son adoption, Tina ne quitte plus son maître. « Ça ne fait que quelques jours, mais Tina n'a d'yeux que pour lui. Elle est perchée sur son coussin et le regarde partout où il va. Elle se laisse caresser par d'autres personnes, mais elle revient toujours vers lui », a déclaré Jennifer.

D’abord très apeurée en arrivant dans son nouveau foyer, Tina s’est finalement habituée en moins de 12 heures et s’est rapidement endormie avec John sur le canapé.

© @jennann19810 / TikTok

Jennifer a tenu à préciser qu’en cas de problème de santé de son père, la chatte viendrait vivre chez elle. « Il est très important que les gens (surtout les propriétaires âgés) aient un plan pour leurs animaux de compagnie en cas d’imprévu. » souligne-t-elle. En attendant, John et Tina Marie partagent un lien unique qui leur apporte beaucoup de bonheur.