Adopté fin 2025, ce chat n'entend aucun son mais a développé une capacité de compréhension grâce au langage gestuel inventé par sa maîtresse (vidéo)
Adopté il y a peu, un chat pas tout à fait comme les autres relève avec son humaine un défi aussi touchant qu’inattendu. A force de patience et de complicité, leur étonnante méthode de communication commence déjà à porter ses fruits.
Huckleberry est un magnifique chat au pelage blanc et aux yeux vairons, vedette du compte TikTok « @huckleberry.cant.hear » où ses aventures sont suivies par plus de 8 000 abonnés. L'hétérochromie n'est pas la seule particularité de ce félin débordant de tendresse ; il est également sourd.
Sa propriétaire ne l'a adopté que depuis peu ; fin 2025 en l'occurrence. Pour communiquer avec lui et renforcer leurs liens, elle s'est lancé un défi : apprendre la langue des signes, puis le lui enseigner. Le but était donc de faire en sorte qu'il réponde à ses gestes.
Tous 2 n'en sont qu'au début de leur apprentissage, mais l'intelligence de Huckleberry, son envie de faire plaisir à son humaine et l'approche douce et patiente de cette dernière ont déjà permis au chat d'afficher de remarquables progrès.
On peut les voir en offrir la démonstration dans une vidéo mise en ligne le 6 février 2026 sur TikTok et relayée par Parade Pets. La voici :
La propriétaire de Huckleberry y explique que celui-ci adore les balades et que la première chose qu'elle lui a apprise avec la langue des signes est « dehors ». Lorsqu'elle effectue le geste correspondant, il comprend qu'il est sur le point d'être emmené en promenade. Sa maîtresse lui met alors son harnais et le sort en le tenant en laisse pour sa sécurité.
Ce matou a plus d'un tour dans son sac
Le duo ne s'est pas arrêté aux commandes de base. Son humaine lui a, en effet, enseigné une variété de tours, comme tourner sur lui-même, donner la patte, passer au-dessus ou sous un obstacle, assis ou encore couché, toujours via la langue des signes.
C'est ce que l'on peut voir dans cette autre vidéo :
Ce chat ne peut certes pas entendre, mais il compense cela par une intelligence et un enthousiasme hors du commun.
Invité a écrit : Hier
BRAVO ! Quelle bonne idée de lui apprendre le langage des signes ! Chat très intelligent comme beaucoup de chats !
