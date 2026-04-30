Quelques heures après son arrivée au refuge, une chatte donne naissance à 7 chatons et est accueillie par une chaleureuse bénévole

La chatte qui a accouché de 7 chatons a vite trouvé sa place au sein de la maison de Lori White, une bénévole de l’Alliance for Responsible Pet Ownership (ARPO). L’équipe du refuge a pu identifier au plus vite la situation de la chatte, et a trouvé la solution parfaite pour qu’elle et ses petits puissent s’épanouir. Toute la petite famille se porte bien à l’heure actuelle.

Les jeunes chatons n’ont pas leur place au refuge, expliquait la direction de l’ARPO à Love Meow. Très vulnérable, ils ont un risque plus élevé d’être sujets à des maladies et peuvent être dérangés par un environnement si bruyant.

Nommée Kitt, la chatte a vite pris ses marques chez Lori avec ses 7 petits.

« Une merveilleuse maman chat »

Il n’a pas échappé à Lori que sa protégée s’en sortait très bien avec ses petits. Douce et affectueuse, elle a toujours montré sa reconnaissance envers celle qui lui apportait tant d’aide.

Agissant avec courage, Kitt a pris soin de ses bébés en les nourrissant comme il se doit. Très gourmande, elle a été soutenue par Lori qui lui a donné des rations importantes, nécessaires à sa bonne santé. La bénévole expliquait : « Qui ne serait pas vorace s’il nourrissait 7 bébés ? ». Ravie de ses 5 portions journalières, la chatte s’est dévoilée de plus en plus, appréciant la considération qui lui était accordée.

@dreaming_of_foster_kittens / Instagram

Grandir doucement, mais sûrement

Assez faibles à leur naissance, les chatons ont grandi à leur rythme. Pesés quotidiennement, ils ont gagné progressivement en poids et en taille, et ont fini par ouvrir leurs petits yeux.

Aux dernières nouvelles, les chatons se lançaient doucement dans l’apprentissage de la marche, confiants, mais encore un peu instables.

Passée dans un journal télévisé local, la petite famille a eu son heure de gloire, et s’apprête, quand le temps sera venu, à quitter le foyer d’accueil pour rejoindre des familles pour toujours.

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