Une âme bienveillante prend soin d'un chat "errant" sans se douter qu'on était sur ses traces depuis 18 mois

Survivre seul dans la nature pendant un an et demi est un véritable exploit pour un chat d’intérieur. C’est ce qui est arrivé à Calvin, qui aurait pu ne pas retrouver sa famille après sa disparition s’il n’était pas identifié.

Un chat est rentré auprès des siens après une longue année et demie d’errance, alors qu’il n’avait pas l’habitude de s’aventurer dehors. Un récit rapporté par United Press International.

Calvin et son frère n’étaient encore que de minuscules chatons quand Richard Campbell, professeur retraité à l’Université Miami d’Oxford dans l’Ohio, les avait adoptés en 2017. Il les avait recueillis après les avoir sauvés alors qu’ils étaient coincés sur un arbre.

Calvin a toujours été un chat d’intérieur. Alors, quand il s’est échappé du domicile familial en avril 2021, son propriétaire s’est tout de suite inquiété. L’homme a tout tenté pour le retrouver et essayait, malgré tout, de ne pas perdre espoir.



Photo d'illustration

Ce n’est que récemment que Calvin a refait surface. Richard Campbell ne le savait pas encore, mais une autre professeure à l’Université Miami à la retraite prenait soin de l’animal qu’elle venait de repérer autour des zones boisées du campus. Elle-même ignorait que ce chat avait une famille et que son propriétaire était un ancien collègue.

Recueilli par une collègue

Pendant 2 semaines, Susan Prochaska allait voir le quadrupède 2 fois par jour pour lui donner de l’eau et de la nourriture. Dès qu’il finissait de manger et de boire, il disparaissait. Elle a toutefois réussi à se saisir du chat le 29 octobre. Elle a ainsi pu l’emmener chez le vétérinaire quelques jours plus tard.

C’est de cette manière qu’il a été découvert qu’il était pucé. Le vétérinaire a appelé Richard Campbell, qui a évidemment été surpris et ému à l’annonce de la nouvelle.

Calvin se portait plutôt bien. Il a simplement dû être traité contre des parasites intestinaux et des piqûres de tiques. Il se réhabitue progressivement à la vie à la maison.