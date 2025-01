Pour aider un chaton malade, sa famille d’accueil le confie à une chatte qui sait exactement comment le réconforter (vidéo)

Lorsque Journey est arrivé chez Ashley en famille d’accueil, il n’avait que 5 jours. Très vite, le minuscule chaton roux a montré des signes inquiétants de retard de développement. Ne sachant comment l’aider, sa mère d’accueil a alors eu une idée : confier la boule de poils à sa propre chatte afin qu’elle lui donne l’amour d’une maman. L’expérience a été on ne peut plus concluante !

Ashley Saldana, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de « soccer cat mom », est l’heureuse maîtresse de 2 chats nommés Pudding et Poppy. À l’occasion, la jeune femme héberge aussi des petits félins en famille d’accueil. Dernièrement, elle a ainsi accueilli des chatons de 5 jours à peine, dont une petite boule de poils rousse nommée Journey. Même si elle faisait de son mieux pour prendre soin de ce chaton en détresse, Ashley savait que quelqu'un d'autre pourrait lui donner exactement ce dont il avait besoin.

« Mode maman » activité

On a diagnostiqué au pauvre petit Journey un « syndrome du chaton décoloré », aussi appelé syndrome du chaton qui s’éteint. Cela signifie que ce nouveau-né montre un retard de croissance ainsi que des signes de détérioration générale. Ce syndrome se manifeste généralement par des éternuements, des ballonnements, des vomissements, de la diarrhée et des difficultés à marcher. Le pronostic pour ce petit chat n’est pas très encourageant, mais sa famille d’accueil est déterminée à faire de son mieux pour le soigner et le remettre sur pattes.

© soccercatmom / Instagram

Pour offrir un peu de réconfort à son petit protégé, Ashley a eu l’excellente idée de présenter Journey à Poppy, sa jeune chatte. Dans une vidéo touchante partagée sur Instagram, on voit que la minette est immédiatement devenue une maman de substitution pour le chaton. Elle l’a tendrement câliné et lui a fait gentiment sa toilette. De son côté, Journey semblait se sentir bien auprès de sa nouvelle maman et a même commencé à pétrir de bien-être.

De l’espoir pour Journey ?

Relayée par Parade Pets, cette vidéo réconfortante a fait fondre le cœur de nombreux internautes. En plus d’admirer le tendre lien noué entre Journey et Poppy, la plupart d’entre eux ont laissé leurs vœux de bonheur et de rétablissement au chaton dans la section des commentaires.

© soccercatmom / Instagram

« Si un chat sait qu'un chaton est malade, il reste généralement loin de lui ou loin d'eux. Il sait qu'il est fort et mérite de se battre », a commenté quelqu’un plein d’espoir. « J'avais un chaton qui ne se portait pas bien et que je nourrissais 24 heures sur 24. Il s'est allongé sur moi avec un coussin chauffant pendant des jours. Il a maintenant 2 ans. Il est beaucoup plus petit que les autres chats, mais il s'est battu avec acharnement. », a témoigné un autre spectateur.

© soccercatmom / Instagram

L’espoir est donc permis pour le petit Journey qui continue de se battre. Souhaitons que l’amour de sa famille d’accueil et plus particulièrement celui de Poppy lui donne la force de surmonter cette épreuve.