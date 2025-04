Errant et sans repères, il trouve une nouvelle raison de vivre au sein d’une équipe vétérinaire aux petits soins

Les sauveteurs n’ont pas tardé à comprendre que Pepsi était un chat adorable et très en demande d’interactions humaines. Après son sauvetage, il a tout naturellement pris sa place dans la clinique vétérinaire lui ayant procuré des soins, comme s’il y avait toujours vécu. Ses collègues ont cerné la personnalité enjouée du félin et ont décidé de lui offrir la possibilité de vivre dans une maison rien qu’à lui.

Ce chat au pelage noir et blanc n’est pas passé inaperçu lorsqu’il a été admis au Parkes Street Vet. Très sociable, il a tout de suite gâté ses aidants en leur transmettant de tendres gestes et des ronronnements sans fin. La direction de la clinique vétérinaire confiait à Love Meow : « Ce chat est une légende et a rapidement conquis le cœur de l’équipe ».

Le meilleur endroit du monde

La clinique était alors pour Pepsi le meilleur endroit qui soit. Soigné, dorloté, bien entouré, il n’était jamais seul, ce qui lui a permis de vite tourner la page d’un lourd passé fait d’errance. Dès le matin, il était sur le pont pour accueillir le personnel. Cet accueil très chaleureux, les employés s’en souviendront longtemps.

Le nouveau « superviseur »

Pepsi a lui-même décidé de sa place au sein de la clinique. Il n’était pas rare de le voir intervenir en plein milieu d’un rendez-vous car il avait senti la présence de friandises. À la fois gardien et responsable de la bonne ambiance le félin était présent partout. Il a même été surnommé avec humour « l’agent de sécurité ». Un employé témoignait : « Il peut être trouvé en train de se faufiler dans une consultation pour voler des friandises. Il aime l’attention, le brossage et toute la nourriture qu’on lui propose ».

« Il aime être entouré de gens et être le centre de l’attention »

À l’aise avec les humains tout comme avec les autres animaux, le personnel a commencé à penser qu’une vie en famille pourrait être à envisager pour ce félin en quête permanente d’affection. Pepsi n’aurait pas pu mieux tomber car c’est Kristie, également bénévole au sein de l’association CatRescue901 qui s’est portée volontaire pour accueillir le félin en tant que famille d’accueil.

« Il est amoureux de sa mère adoptive »

Câlin, mais aussi joueur et malicieux, Pepsi s’est parfaitement acclimaté à sa vie dans sa maison de transition. Installé sur le lit, il réserve aussi un accueil des plus mignons à la bénévole.

Sa « charmante personnalité » séduira sans doute très prochainement des adoptants. Collègue et compagnon idéal, Pepsi attend la rencontre avec impatience.