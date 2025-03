Né avec un poids de seulement 70 grammes, ce chaton fragile devient un félin unique et heureux

Bertie était si minuscule et fragile au moment de sa prise en charge par une association. Elle est aujourd’hui une chatte majestueuse, en parfaite santé et confiante, profitant de la vie heureuse qui lui a été offerte et qui ne fait que commencer pour elle.

La petite Bertie n’était âgée que de quelques jours et pesait à peine 70 grammes à son arrivée auprès d’Ellen Carozza, présidente de l’association Chris Griffey Memorial Feline Foundation (Virginie, Etats-Unis). La féline nouveau-née a dû être nourrie à la sonde et surveillée 24 heures sur 24 par sa bienfaitrice. Après plusieurs jours difficiles et angoissants, le chaton a survécu et commencé à accumuler des forces.



Kimberly / Instagram

Ellen Carozza a pu passer le relais à Kimberley, mère d’accueil bénévole. Cette dernière l’a placée en couveuse pendant près de 2 semaines pour maintenir sa température corporelle et la protéger.

Bertie a fait preuve d’une détermination admirable. Elle a pris l’habitude de se poster à la porte de la couveuse pour réclamer ses repas. Elle est devenue de plus en plus bavarde et avide d’attention. Ses doux ronronnements n’ont fait qu’ajouter à son charme.



Kimberly / Instagram

Une fois sortie de la couveuse, elle ne s’est pas fait prier pour inspecter les moindres recoins de la pièce. « C'est tellement drôle de regarder ce petit chaton aux yeux trop grands pour sa tête ramper et explorer », dit Kimberley à Love Meow.



Kimberly / Instagram

Une chatte pleine de courage et de tendresse

La jeune chatte a franchi les caps les uns après les autres en impressionnant sa maman d’accueil. Elle a appris à utiliser la litière et fait la connaissance de ses aînés. Dans le même temps, sa belle fourrure « smoke » a commencé à se développer.



Kimberly / Instagram

Bertie n’a pas tarder à exprimer son caractère extrêmement affectueux, adorant être portée et se poser sur les genoux des humains. Elle s’est également liée d’amitié avec Frankie Bangs, un autre chaton accueilli par Kimberly.



Kimberly / Instagram

Quand elle est devenue suffisamment grande et autonome pour être proposée à l’adoption, elle n’a pas attendu longtemps de rejoindre sa famille pour toujours. Lorsque sa propriétaire est venue la chercher, Bertie s’est blottie contre elle et a posé la patte sur sa main, comme pour lui dire qu’elle l’avait choisie et qu’elle était prête pour toute une vie de bonheur partagé.

Kimberly / Instagram