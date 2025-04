Ces deux chats jouent au morpion et ont le niveau des meilleurs stratèges (vidéo)

Beruru, Kururu et Maruru sont 3 adorables félins suivis par plus de 138 000 fans sur Instagram. Il y a peu, les 2 premiers ont littéralement retourné la Toile en partageant une intense partie de morpion. Si ce jeu de réflexion est ordinairement destiné aux humains, les compères à poils semblent parfaitement comprendre le déroulé de la partie. Un à un, d’un coup de patte habile, ils placent intelligemment leurs pions sous forme de balles de ping-pong, oranges pour Beruru et blanches pour Kururu, sur le quadrillage de fortune. Lorsque l’un s’apprête à compléter une ligne, l’autre le bloque avec sa propre balle et réciproquement. Un jeu inattendu et surprenant qui a immédiatement plu aux internautes.

Des internautes sous le charme

Dans la section réservée aux commentaires, de nombreux abonnés ont tenu à faire part de leur admiration. “J’en suis restée bouche bée”, a affirmé une jeune femme tandis qu’une autre déclare avoir été “très investie” tout le long de la vidéo. En quelques heures seulement, la séquence est d’ailleurs devenue virale. Aujourd’hui, elle cumule plus de 12 millions de vues et plus de 423 000 likes. Elle a également été partagée par plusieurs médias, dont Cattime.

© @cat_navi_desk / Instagram

Des joueurs accomplis

À l’issue de la partie, il s’avère finalement que c’est Beruru, le matou noir et blanc, qui l’emporte en formant une diagonale complète à l’aide de ses balles oranges. Mais les 3 adorables chats ne sont pas novices en matière de jeux de réflexion. En effet, sur leur compte Instagram, on peut voir plusieurs vidéos les mettant en scène en train de s’affronter dans diverses parties de jeu. Que ce soit le morpion, le beer pong, le Tetris, les dominos ou encore les billes, Beruru, Kururu et Maruru sont de véritables experts en la matière ! Sous chaque vidéo, leurs abonnés ne manquent jamais de laisser des commentaires extatiques. Il faut dire que voir des chats s’affronter par l’intermédiaire de jeux de société n’a rien de commun, loin de là…

A lire aussi : La propriétaire d'un Maine Coon profite du moment où elle lui donne des friandises pour montrer à quel point il est gigantesque (vidéo)