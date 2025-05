Terrifiée par les humains, cette maman de 4 chatons a mis des semaines avant de s’autoriser à faire confiance

Les chattes timides, comme Rory, inquiètent souvent les bénévoles, qui craignent qu’elles ne sortent jamais de leur torpeur. C’est le temps qui fait son œuvre, comme ce fut le cas pour cette maman de 4 chatons, qui, au cours des semaines chez sa mère d’accueil, a fini par accepter la tendresse et l’attention qui lui étaient données.

Rory a été recueillie par la Foster Kitten Mama, dirigée par Heidy Shoemaker, alors qu’elle venait de donner naissance à 4 chatons. Mal à l’aise au refuge, la direction lui a rapidement trouvé une place au sein d’une maison d’accueil familiale, sous la protection d’Heidi.

Une anxiété tenace

Rory a peiné à quitter le sentiment d’insécurité qui l’habitait. Heidi a compris qu’il s’agissait d’anxiété, et a donc laissé le temps à la chatte de trouver ses repères dans sa nouvelle maison.

Alors que ses 4 chatons grandissaient bien, Rory restait toujours à distance des possibles interactions avec sa mère d’accueil. Heidi se souvient que dès lors qu’elle venait à la rencontre des chatons, pour les peser ou les soigner, la maman prenait la poudre d’escampette. Elle témoignait auprès de Love Meow : « Elle saute du nid et se cache quand je viens, mais cela facilite le changement de couverture et me permet de peser tous les bébés avant de les remettre à leur place ».

4 boules de poils pleines de vie

Cormic, Teagan, Callum et Tierney, les 4 chatons de Rory ont grandi dans les meilleures conditions possibles. Leurs premiers jours ont été perturbés par quelques soucis d’estomac, vite rentrés dans l’ordre grâce aux bons soins procurés par Heidi. La communauté du refuge est rapidement tombée amoureuse de Callum, l’adorable chaton au regard inquiet.

Jouant avec tous les jouets à disposition, notamment les plumes, usant de leurs cordes vocales, les 4 boules de poils ont aussi trouvé toute la sécurité nécessaire pour bien grandir aux côtés d’une maman aimante et dévouée.

Espérer le meilleur pour Rory

À la fin de leur période de sevrage, les chatons ont trouvé des familles définitives par le biais du refuge, qui a tout fait pour qu’ils soient placés en duos. Heidi restait inquiète pour Rory qui attendait toujours son tour. Ses progrès étaient relativement lents, mais la chatte était tout de même un peu plus confiante, acceptant les friandises offertes par Heidi et se couchant de temps à autres à côté des humains.

Un beau matin, Heidi a reçu un appel de la part de l’association, lui indiquant que Rory avait trouvé sa famille : « Une femme merveilleuse prête à lui donner le temps et l’espace dont elle a besoin pour s’épanouir ».