Inconsolable après la fermeture de la maison de retraite où il vivait, ce chat retrouve sa joie de vivre grâce à une association

George était heureux dans la maison de retraite où la mission de ce chat consistait tout simplement à être lui-même et à communiquer sa joie de vivre aux pensionnaires séniors. Le jour où il a dû quitter les lieux a été terrible pour lui. Toute la période qui a suivi n’a été que plus perturbante encore, mais la chance a fini par lui sourire.

Nos animaux de compagnie n’aiment pas les changements d’environnements. Ils ont leurs repères et leurs affinités avec les individus qui les entourent. Lorsqu’ils en sont brusquement privés, ils mettent du temps à s’y acclimater. Les chats ne font pas l’exception. Ils sont même extrêmement attachés à leurs habitudes.

George est l’un d’eux. Ce félin au pelage blanc vivait et « travaillait » dans une maison de retraite depuis des années. Son lieu de vie lui convenait parfaitement. Il était comme un poisson dans l’eau. Tout le monde l’aimait et prenait soin de lui. Il ne manquait de rien. En échange, il apportait réconfort et quiétude aux personnes âgées, qu’il aidait également à rompre avec la solitude.



Fourfootedfriends / Instagram

Malheureusement, l’établissement a fermé et ses portes. George s’est alors retrouvé au refuge. C’était un bouleversement terrible pour lui. Du jour au lendemain, il était loin de l’endroit où il se sentait le plus à l’aise et évoluait désormais dans un lieu qui lui était totalement étranger.



Fourfootedfriends / Instagram

L’animal était inconsolable. Rien ne semblait pouvoir l’arracher à sa tristesse. C’était sans compter l’association Four Footed Friends, basée à Indiana dans l’Etat de la Pennsylvanie (Etats-Unis), et la détermination de ses bénévoles à lui venir en aide.

George revit !

Le cas de George avait interpellé l’équipe de cette organisation, qui s’est démenée pour lui trouver un nouveau foyer. Le défi était de taille, mais elle l’a brillamment relevé. Four Footed Friends a, en effet, déniché une autre maison de retraite pour le chat.



Fourfootedfriends / Instagram

Le transfert du quadrupède a eu lieu peu après, et il a pu découvrir sa nouvelle maison. Il s’est rapidement approprié les lieux, au grand bonheur des résidents séniors qu’il comble de tendresse et qui lui en donnent tout autant.



Fourfootedfriends / Instagram

C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, postée le 5 février 2025 sur le compte Instagram de Four Footed Friends et relayée par PetHelpful :

A lire aussi : Cette jeune femme malentendante est admirative de son chat qui change d'attitude chaque fois qu'elle retire son appareil auditif