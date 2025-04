Ce chat Ragdoll a trouvé un moyen original et amusant de se déplacer dans sa maison (vidéo)

Ce chat ne manque de créativité quant à sa manière de se déplacer. Ayant observé durant longtemps le formidable appareil de ses propriétaires qui sert à ramasser les miettes et à garder la maison propre, il a décidé de profiter de l’outil, à sa manière. Depuis sa fameuse découverte, le chien se déplace en aspirateur, tout simplement.

Sur TikTok, c’est le rire qui domine évidemment en regardant les images publiées sur le compte « @lifewithoscarandoliver ». Un des 2 chats a décidé d’explorer une nouvelle manière de se déplacer dans sa propre maison pour préserver son énergie.

@lifewithoscarandoliver / TikTok

Partir à l’aventure… chez soi

C’est sur la musique du film Mission Impossible que l’on voit le chat de race Ragdoll s’élancer sur son engin de locomotion, qui n’est pas prévu pour cet effet au départ. Aventureux, mais aussi très sûr de lui, le chat s’installe sur le robot aspirateur en action et se déplace d’une manière bien plus ludique que la marche.

Programmé pour nettoyer la pièce, l’aspirateur fait des mouvements de rotation, va près des meubles et dans les coins. Le chat n’abandonne pas pour autant son véhicule et semble même prendre du plaisir à cette déambulation plus ou moins stable.

Un moyen de rentabiliser son temps ?

On ignore si ce moyen de se déplacer est vraiment plus commode, indiquait Parade Pets. L’aspirateur semble cependant amusant pour rejoindre sa gamelle d’eau ou son bol de croquettes d’une autre manière.

C’est souvent sous le regard étonné de son camarade que le chat déambule dans la pièce d’une telle manière. Pour sa maîtresse, cette activité est devenue un rituel pour le félin qui s’adonne à sa balade quotidienne en intérieur qui lui procure détente et relaxation.

@lifewithoscarandoliver / TikTok

Des chats qui ressemblent à des chiots

Les internautes ont été très amusés par la vidéo. Certains ont tout de même eu une petite frayeur quant au devenir de la queue du chat qui est détendue sur le côté de l’aspirateur en mouvement. Les internautes peuvent se rassurer car le Ragdoll va parfaitement bien et sa queue n’est absolument pas blessée.

A lire aussi : Elle gâte son chat en transformant un placard inutilisé en petit coin de paradis félin (vidéo)

@lifewithoscarandoliver / TikTok

Plusieurs d’entre-eux sont revenus sur les particularités de la race Ragdoll. Connus pour leur caractère sociable, ces chats ont une attitude parfois proche des chiens. À la fois calmes et dynamiques, ils aiment amuser la galerie par leurs idées farfelues. Le chat de la vidéo est donc bien en accord avec la réputation de sa race.