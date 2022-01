Un chaton, dont la tête tremble à cause d'une maladie neurologique, est en quête d'une vie meilleure

Les tremblements qui caractérisent Ernest, un chaton recueilli dans la rue, ne l’empêchent pas d’être un félin joueur, affectueux et débordant de vitalité. L’association qui l’a pris en charge le prépare à sa nouvelle vie.

Au refuge Odd Cat Sanctuary, situé à Salem dans le Massachussetts (Nord-est des Etats-Unis), on accueille et prend soin de chats « différents », car en situation de handicap ou ayant un aspect peu commun. Teddy, Murphy ou encore Tennessee font partie des animaux passés par ce sanctuaire où tout est mis en œuvre pour les aider à connaître une vie heureuse malgré leurs spécificités.

Plus récemment, c’est un chaton appelé Ernest qui s’est retrouvé dans ce refuge et y profite, depuis, de toute l’attention dont il a besoin. Le petit félin de 5 semaines et à la robe noir et blanc avait été découvert seul sur un parking, début novembre 2021. En l’examinant, les vétérinaires ont d’emblée constaté que sa tête tremblait et qu’il vacillait lorsqu’il marchait.



The Odd Cat Sanctuary / Instagram

Ils n’ont pas mis longtemps à en identifier la cause ; Ernest est, en effet, atteint d’hypoplasie cérébelleuse, une maladie neurologique affectant la motricité et la coordination des mouvements chez le chat.



The Odd Cat Sanctuary / Instagram

« La personne qui l’adoptera aura beaucoup de chance »

Hormis cela, le chaton est en parfaite santé. « Il saute dans vos bras en ronronnant. Il adore être porté quand il rencontre quelqu’un. Il n’a peur de rien », raconte Tara Kay, fondatrice de The Odd Cat Sanctuary, à Love Meow. Elle le décrit par ailleurs comme « un chaton complètement normal, joueur, doux et très intelligent. Curieux, il n’hésite pas à s’approcher des chiens pour jouer avec eux ».



The Odd Cat Sanctuary / Instagram

Ernest a vite appris à utiliser sa litière et fait montre d’une détermination admirable. S’il trébuche, il se remet aussitôt sur ses pattes et reprend sa course avec encore plus d’entrain. On ne s’ennuie jamais avec ce chaton, toute l’équipe de The Odd Cat Sanctuary peut en attester.

« Ernest sera proposé à l’adoption quand il sera un peu plus âgé et stérilisé. La personne qui l’adoptera aura beaucoup de chance », conclut Tara Kay.

A lire aussi : L'amour inconditionnel d'une jeune femme pour ses chats atteints de syndromes très rares



The Odd Cat Sanctuary / Instagram