Grâce à l'aide d'une femme au grand coeur, un chaton aveugle et concerné par un retard de croissance savoure une vie de bonheur

Tortellini (alias Lini) était la plus petite de sa portée et la seule à être concernée par la cécité. Après avoir remarqué qu’elle subissait un retard de croissance, une gentille dame qui l’avait recueillie l’a emmenée chez le vétérinaire pour obtenir de l’aide. « On lui a dit que Lini ne se portait pas bien et qu’elle était en fin de vie », explique Odd Cat Sanctuary à Love Meow.

La bonne samaritaine, qui refusait de baisser les bras, a contacté l’association. « Nous avons accepté de la prendre en charge et lui avons trouvé une famille d’accueil, indique Odd Cat Sanctuary, nous l’avons conduite directement à notre clinique vétérinaire pour effectuer quelques tests. Elle n’avait pas un bon équilibre à son arrivée, mais restait calme et très douce. »

© Odd Cat Sanctuary

Sur la voie de la guérison

Vers l’âge de 4 mois, Lini n’avait que la taille d’un chaton de 6 semaines. Les soigneurs ont découvert que la jeune chatte avait un taux de calcium extrêmement bas, provoquant des convulsions et des tremblements. Ils lui ont donc administré des médicaments appropriés et l’ont comblée d’amour.

Peu de temps après le début du traitement, Lini a gagné en énergie. Elle a exploré tous les recoins de son nouvel environnement, et savouré les témoignages d’affection de sa mère d’accueil.

© Odd Cat Sanctuary

Grâce aux personnes qui ne l’ont jamais abandonné, le chaton femelle a avancé sur le chemin de la guérison. Sa cécité ne l’a pas empêché de croquer la vie à pleines dents.

« C'est une battante et elle a beaucoup d'audace, souligne un porte-parole de l’association, en ce moment, elle s'épanouit et sa personnalité ressort de plus en plus chaque jour. »

© Odd Cat Sanctuary

Un chaton heureux

Aujourd’hui, Lini continue de s’épanouir dans son foyer d’accueil. Véritable boule d’énergie et d’amour, elle aime passer du temps avec sa bienfaitrice. Elle prend du poids de jour en jour, et devient de plus en plus forte.

Prochaine étape ? L’adoption. Ses sauveurs espèrent qu’un jour la famille de ses rêves frappera à la porte de son cœur, et lui offrira tout l’amour qu’elle mérite.

© Odd Cat Sanctuary