Le long et difficile voyage vers la santé d'un chat découvert au sous-sol d'un hôpital alors qu'il pesait 17 kg

Dans la ville de Perm en Russie, un chat atteint d’obésité extrême a été découvert au sous-sol d’un hôpital et pris en charge par une association qui s’emploie à lui faire perdre du poids, rapportait The Hindustan Times.

Le matou en question possède une robe rousse et répond au nom de Kroshik. Il a été appelé ainsi car ce mot signifie « miettes » en russe.



matroskin_prm / Instagram

Il était nourri par le personnel de l’hôpital dont les membres pensaient bien faire. Ils l’ont toujours apprécié et le gâtaient, lui faisant plus de mal que de bien en lui donnant à manger des aliments inadaptés à ses besoins, notamment des biscuits et de la soupe.

Son cas avait fini par attirer l’attention de l’équipe du refuge local Matroskin. Cette association de protection animale a vite réagi et secouru le félin. Kroshik pesait alors 17 kilogrammes et était incapable de marcher.

La couche graisseuse du chat était si épaisse que les vétérinaires l’ayant examiné au refuge Matroskin n’ont pas pu effectuer d’échographie.

Sur ses comptes de réseaux sociaux, l’association évoquait un « cas extrêmement rare » d’obésité féline, indiquant même que Kroshik faisait probablement partie des « 5 chats les plus gros du monde ».

Petits mais réels progrès

Il n’y avait plus de temps à perdre pour sauver la santé et la vie du quadrupède. Il a été soumis à un régime alimentaire spécial. Parallèlement, il suit 3 à 4 séances d’hydrothérapie et de kinésithérapie par semaine pour l’aider à maigrir et à retrouver sa mobilité.

Ses progrès sont suivis de très près. Le refuge Matroskin a donné des nouvelles encourageantes de son protégé, annonçant qu’il a retrouvé l’usage de ses pattes.

La route qui doit le mener à son poids de forme est encore longue, mais Kroshik se bat courageusement pour atteindre son but et il est entouré de gens déterminés à l’y aider.