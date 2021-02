Ce chaton errant à la tête inclinée après une attaque violente a surmonté tous les obstacles pour vivre une vie de rêve

© The Odd Cat Sanctuary

Malgré la terrible épreuve qu’il avait vécue, Murphy le chaton a frappé tous ceux qui l’ont rencontré par son incroyable joie de vivre et son caractère affectueux. Déterminé à remonter la pente et aidé par sa famille d’accueil, il mène aujourd’hui une vie des plus heureuses.

Le refuge The Odd Cat Sanctuary, situé à Salem dans l’Etat du Massachussetts (Nord-est des Etats-Unis), prend en charge les chats à l’aspect unique et qui, à cause de cela, ont plus de mal que leurs congénères à trouver des familles.

L’un des félins à avoir profité de la bienveillance et de la détermination de l’équipe de ce refuge est Murphy. Ce chaton avait été amené dans une clinique vétérinaire après avoir été découvert blessé dans la rue. Il avait été touché au dos et avait la tête fortement inclinée, après avoir été victime d’une attaque de la part d’un autre animal, rapporte Love Meow.

Malgré ce qu’il venait de vivre, Murphy se montrait très amical et affectueux envers ceux qui prenaient soin de lui. C’est Tara Kay, la fondatrice de The Odd Cat Sanctuary, qui l’a accueilli chez elle. Elle l’a nourri à la seringue jour et nuit et l’a choyé.

Le chaton a commencé à gagner des forces et du poids. Il ronronnait à longueur de journée et se montrait de plus en plus intrépide, actif et curieux, à mesure qu’il grandissait.

Une vétérinaire tombe amoureuse du chaton

Quand Murphy a atteint l’âge d’être adopté, Tara Kay s’est mise à la recherche de la famille idéale pour son petit protégé. Elle n’a pas mis longtemps à la trouver. Adina, une vétérinaire, connaissait déjà le chaton et l’avait adoré dès l’instant où elle l’avait rencontré. Elle a décidé de l’adopter et de l’appeler Mr Bean.

ie et l’inclinaison de sa tête, quoique toujours présente, est beaucoup moins marquée.