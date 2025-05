Autrefois abandonné dans un sac poubelle, ce chat profite désormais d'une nouvelle vie de rêve en voguant avec son maître sur les canaux

Lorsqu’il a été sauvé il y a 15 ans, Hugo venait d’être abandonné avec ses frères et sœurs dans un sac poubelle jeté sur le bord de la route. Le chat noir et blanc avait alors été recueilli par le Millbrook Animal Centre de la RSPCA situé à Chobham dans le sud-est de l’Angleterre, avant de rencontrer son propriétaire actuel, Andy Hamblin.

« Quand j'ai vu l'histoire d'Hugo, j'étais tellement triste que j'ai su que je devais l'adopter. J'ai visité Millbrook et je suis tombé amoureux d'Hugo. Il n'était qu'un chaton quand je l'ai adopté et depuis ce jour, il est à mes côtés. », a déclaré avec émotion Andy au Shropshire Star.

Une nouvelle vie sur les canaux

Il y a environ 3 ans, Andy et Hugo ont emménagé tous les 2 sur une péniche. L’homme a veillé à présenter progressivement au minou son nouvel environnement, en laissant notamment tourner le moteur afin qu’il s’habitue au bruit.

Maintenant, Hugo s'est très bien adapté au bateau et il adore son nouveau style de vie le long des canaux du Cheshire et du Shropshire en compagnie d’Andy.

© Shropshire Star

« Je suis artiste et je travaille à la maison, donc nous sommes ensemble tous les jours. », déclare son maître. « C'est mon petit compagnon. C'est un chat si doux et affectueux, il veut toujours qu'on le caresse. ».

Une péniche de rêve

Andy a tenu à faire des aménagements spéciaux sur la péniche pour le confort de son minou bien-aimé. Hugo dispose, par exemple, d'un hamac spécial pour les siestes et d’une marche pour l'aider à sauter sur le lit où il profite de nombreux câlins avec son maître.

© Shropshire Star

Il a également sa propre chatière dans un hublot et une échelle spéciale pour monter et descendre de la péniche. « Il peut aller et venir comme il le souhaite, mais nous avons un lien si étroit qu'il n'ira pas loin et en une heure, il sera de retour au bateau. », assure Andy. « Il sait quand il est temps de repartir. Je l'appelle, il revient en courant et c'est parti. Puis, quand on s'arrête à nouveau, il sort et explore un peu – il adore ça ! », poursuit-il.

© Shropshire Star

Depuis, Hugo est devenu une figure emblématique des canaux et les passants ne manquent pas de le photographier lorsqu’il sort de sa chatière ou qu’il se prélasse au soleil sur le toit du bateau.

L’adorable minou a même retenu l’attention des producteurs de Narrow Escapes, une émission de la chaîne de télévision anglaise Channel 4 qui met en lumière la vie des plaisanciers britanniques. Une vraie star, ce Hugo !