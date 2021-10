Malgré une maladie rare et une tête unique, ce chaton est heureux d'être aidé et adoré par une femme au grand coeur

Teddy souffre d'une maladie génétique nécessitant de nombreux soins. Malgré son état particulier, le chaton est déterminé à vivre pleinement sa vie.

Un Bon Samaritain a décidé d'emmener Teddy au sanctuaire Odd Cat à Salem, dans le Massachusetts (États-Unis), pour qu'il ait une chance d'avoir une vie meilleure. Le chaton se démarquait de ses frères et sœurs de par son physique atypique. Sa peau retombait anormalement, créant une expression faciale particulière et quelque peu tristounette.

© The Odd Cat Sanctuary

Tara Kay, la fondatrice, a évidemment tendu la main à cette petite boule de poils qui désirait plus que tout être aimé et vivre normalement, à l'instar de ses congénères. À son arrivée, Teddy a mis en marche son moteur à ronronnement.

« Il faisait des câlins, se retournait pour être caressé au niveau du ventre. Il aime les gens », a déclaré la bénévole à Lovemeow. Mais cette dernière savait que son nouveau protégé avait besoin d'un traitement spécial...

© The Odd Cat Sanctuary

Un chat qui adore la présence des humains

Le félin à la robe grise souffre d'asthénie cutanée, aussi connue sous le nom de syndrome d'Ehlers-Danlos. Cette maladie génétique rare se caractérise par une élasticité et une fragilité extrême de la peau.

© The Odd Cat Sanctuary

« Sa peau est fine comme du papier et peut se déchirer facilement. Il a besoin de beaucoup de soins particuliers, et nous sommes prêts à l'aider à retrouver une bonne santé », a confié Tara. Le jeune chat, âgé de 5 mois, a commencé à recevoir un supplément de collagène pour améliorer la qualité de sa peau.

© The Odd Cat Sanctuary

Ne vous y trompez pas : bien qu'il arbore une paire d'yeux tombants et tristes, il est le chat le plus heureux du monde. Chaque jour, il ronronne de plaisir et attire l'attention de son entourage. La présence d'un ami humain suffit à le combler de bonheur. Il aime être soigné par sa bienfaitrice et fait tout pour attirer son attention.

© The Odd Cat Sanctuary

« Il adore jouer, se blottir contre quelqu'un et manger », a dévoilé son ange gardien, prêt à n'importe quoi pour lui offrir les meilleures conditions de vie possible. En plus d'être parfaitement soutenu, Teddy est doté d'une volonté de fer. Absolument rien ne l'arrête sur la route du bonheur, et sûrement pas sa maladie !