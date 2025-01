À l'avant-veille de Noël, une famille découvre que sa chatte disparue depuis 7 ans a élu domicile dans un lave-auto

Ils étaient persuadés que leur chatte n’était plus de ce monde, elle qui s’était volatilisée 7 ans plus tôt et n’avait plus donné signe de vie. Un incroyable coup de théâtre a pourtant eu lieu l’avant-veille de Noël, la famille ayant appris que l’animal venait d’être retrouvé sain et sauf.