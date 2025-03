Une femme reçoit un appel l’informant que son chat disparu 10 ans plus tôt est sur le chemin de la maison

Lorsqu’un animal disparaît, ses propriétaires gardent longtemps l’espoir de le revoir un jour, surtout s’il est micropucé. Malheureusement, quand les années passent sans nouvelles de lui, la vie reprend doucement son cours et les chances de le retrouver s’amincissent. Donna vivait cette situaiton et ne pensait jamais revoir son chat après 10 ans, mais le destin s’en est mêlé.

En 2022, Donna Gallacher et son chat Chubby ont vécu des retrouvailles pas comme les autres. Cela faisait 10 ans qu’ils ne s’étaient pas vus, car le British Shorthair avait totalement disparu. Sa propriétaire l’avait alors recherché pendant dès années avant de se faire une raison, puis, la vie a finalement réuni les amis.

Chubby s’était comme volatilisé en 2012. À l’époque, Donna était extrêmement inquiète et malheureuse. Elle avait mis toutes les chances de son côté dans l’espoir de le retrouver : « J'ai mis des affiches partout et j'ai distribué des dépliants dans les boîtes aux lettres des gens dans tout mon quartier, j'ai mis des annonces dans le journal local et sur les réseaux sociaux », partageait-elle au Mirror.

Malgré les mois qui passaient, puis les années, Donna continuait de diffuser le minois de Chubby. Elle espérait que quelqu’un l’ait aperçu quelque part et se manifeste, ce qui n’est malheureusement jamais arrivé.

Donna Gallacher / SWNS

Un appel irréel

Donna a dû se résoudre à poursuivre sa vie sans sa boule de poils adorée, même si elle n’a jamais quitté son esprit. Le quotidien a repris, et ce, pendant toute une décennie, jusqu’à ce qu’elle reçoive un appel absolument incroyable : « J'ai reçu un appel téléphonique de ma mère me disant que Chubbs était en route pour la maison », témoignait-elle.

Donna, qui a qualifié la situation « d’irréelle », a appris qu’une femme avait trouvé Chubby dans la rue, à 400 km de son ancienne maison. Elle s’était inquiétée pour lui, car il était très mal en point.

Donna Gallacher / SWNS

A lire aussi : 7 chats livrés à eux-mêmes après le décès de leur propriétaire retrouvent les joies de l'amour grâce à un bon samaritain

Elle l’avait alors conduit chez un vétérinaire et ce dernier a scanné sa micropuce. C’est ainsi que la famille du félin a pu être contactée. Une nouvelle invraisemblable pour Donna, qui lui a immédiatement refait une place dans sa vie : « Il va être pourri gâté et vivre ses dernières années dans la paix et le confort », assurait-elle.