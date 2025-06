Pour ses 3 ans, cette chatte borgne et handicapée reçoit une fête d'anniversaire inoubliable au parc

Joseph, alias « FoQualla » sur Reddit, a récemment posté une série de photos particulièrement émouvantes sur le réseau social. Sur les clichés en question relayés par Newsweek, on peut voir une chatte calico borgne, entourée de ballons, de sacs remplis de cadeaux et de gens souriants assis sur l’herbe.

La féline, qui répond au nom de Maxine, ne lui appartient pas. Sa propriétaire est une amie prénommée Erin, et Joseph était l’une des nombreuses personnes ayant répondu à l’invitation à cette fête d’anniversaire très spéciale.



FoQualla / Reddit

Il explique qu’Erin, qui habite Philadelphie en Pennsylvanie (Etats-Unis), est « la plus grande amoureuse des chats au monde » et qu’elle vient constamment en aide aux félins errants de son quartier. « Elle vit dans le sud de Philadelphie et fait beaucoup de choses dans le domaine de la capture et du sauvetage, de l'adoption de chats et s'assure que les animaux errants du quartier sont protégés », dit-il, en effet, à ce propos.

Toujours d’après Joseph, Maxine souffre d’affections et de handicaps congénitaux qui limitent sa mobilité. Il ajoute qu’ « elle a récemment perdu un œil à cause d’une maladie ».

Pour le 3e anniversaire de Maxine, Erin voulait faire les choses en grand. Elle souhaitait surtout l’amener à se sentir aimée et entourée en invitant des amis et des proches à se joindre à cette joyeuse réunion organisée dans un parc de la place.



FoQualla / Reddit

« Ça m'a fait pleurer »

L’initiative a ému de nombreux internautes qui se sont exprimés en commentaires. « Regardez comme cette chatte est fière sur la 2e photo, entourée de cadeaux », a ainsi réagi kaseylind. « C’est une personne formidable, a quant à elle écrit thebraverwoman au sujet d’Erin. Et quel groupe d'amis merveilleux à rejoindre. Je suis sûre que tout le monde a passé un bon moment ! »

« Ça m'a fait pleurer. J'ai dû faire incinérer mon bébé il y a 2 jours. Elle me manque plus que la plupart des gens. Je suis si heureuse qu'il y ait d'autres chats qui reçoivent tout l'amour qu'ils méritent », a commenté Holy_Forking_Shirt.

FoQualla / Reddit