Ils recueillent un chat errant et restent sans voix en apprenant qu'on le cherchait depuis 9 ans

C’est une propriétaire émue aux larmes qui a enfin pu tenir dans ses bras la chatte qu’elle n’avait plus eu l’occasion d’embrasser depuis 9 longues années. La maîtresse de Piper l’avait longtemps cherchée, mais l’animal restait désespérément introuvable, au point d’avoir été déclaré décédé.

La propriétaire d’une chatte appelée Piper n’osait plus espérer la revoir vivante après tant d’années. Leurs retrouvailles ont pourtant eu lieu récemment, et le félin a pu renter à la maison qu’il avait quittée en 2014, rapportait Margaret Minnicks via NewsBreak.

La jeune femme refusait de baisser les bras après la fugue de la chatte à la robe tuxedo. Elle avait tout tenté dans l’espoir de la retrouver, mais quelques années plus tard, elle pensait qu’elle devait se rendre à l’évidence ; Piper était fort probablement partie pour toujours.

Dans son processus de deuil, sa maîtresse s’était rapprochée de la société en charge de la gestion du fichier d’identification pour déclarer le décès présumé de Piper.

Elle devait passer à autre chose, mais le souvenir de la chatte restait vivace dans son esprit. Une petite part d’elle continuait très certainement de rêver à son impossible retour. C’est finalement elle qui avait raison.



Henrico Police / Twitter

Le mardi 21 février 2023, l’unité de protection animale de la police du comté de Henrico en Virginie (Etats-Unis), recevait un appel de la part d’une habitante locale. Celle-ci était inquiète pour une chatte errante qui avait élu domicile devant sa maison et lui cherchait de l’aide.

La puce, clé des retrouvailles

Un officier a été envoyé sur les lieux pour récupérer l’animal et l’amener au refuge. Là, la chatte a été passée au lecteur de puce d’identification, qui en a effectivement détecté une. Stupeur générale, donc, à la découverte des informations concernant la disparition de la chatte 9 ans plus tôt.

L’équipe du service animalier s’est ensuite renseignée auprès des vétérinaires de la région et a mené l’enquête afin de retrouver la propriétaire. Elle a finalement réussi à obtenir ses coordonnées et l’a contactée pour lui annoncer l’incroyable nouvelle.

« Morale de l’histoire : l’identification par puce aide les propriétaires à retrouver leurs animaux de compagnie, indiquait sur Twitter le département de la police de Henrico. Assurez-vous de pucer votre animal et de mettre vos informations de contact à jour ».