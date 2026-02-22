« À ceux qui rêvent d’un chat bavard », voici la mise en garde du maître d’un félin qui a toujours quelque chose à dire (vidéo)

Certains rêvent d’avoir un chat bavard, capable de répondre à la moindre question par une série de miaulements adorables. Mais attention à ce que vous souhaitez ! Le maître de Kosmo a tenu à prévenir les futurs adeptes des félins « pipelettes » en partageant une vidéo aussi drôle qu’éloquente.

Certaines races de chats sont réputées pour être particulièrement bavardes, comme le Siamois, le Burmese ou l’Oriental Shorthair. Mais au-delà de la race, c’est avant tout la personnalité qui compte. Prenez Kosmo, par exemple. Avec son pelage bleu-gris lustré et ses yeux brillants, il ressemble à un Bleu Russe, une race généralement sociable mais plutôt discrète et posée. Pourtant, Kosmo est tout l’opposé : il a beaucoup de choses à dire, comme le montre une amusante vidéo Instagram relayée par CatTime.

Un chat vraiment bavard

Grâce à cette vidéo, les amateurs de félins ont un aperçu sans filtre de la vie avec un chat bavard. On y voit Kosmo, assis sur le parquet, les yeux grands ouverts, répondre à son maître par une série de miaulements incessants. Celui-ci pose des questions simples comme « Kosmo, que s'est-il passé ? » ou « Qu'est-ce qui ne va pas ? », mais le chat transforme chaque demande en véritable conversation, exprimant clairement ses opinions.

© @kosmothetalkingcat / Instagram

Même lorsque son humain tente de reprendre le contrôle en répétant « D'accord, d'accord, on a compris », le minou continue sans se laisser interrompre. Le texte à l’écran prévient d’ailleurs : « À ceux qui rêvent d’un chat bavard : voici à quoi ressemble ma journée ! Alors, choisissez bien ! ». Un véritable avertissement pour les futurs adoptants !

Des internautes fascinés

Avec plus de 111 000 mentions « J’aime » et 932 commentaires, la vidéo de ce chat particulièrement communicatif a impressionné de nombreux internautes, notamment par le rythme de ses miaulements, donnant l’impression qu’il réagit à chaque mot de son maître.

© @kosmothetalkingcat / Instagram

Plusieurs admirateurs ont rapidement réagi : « J'adore cette race ! Ils sont tellement intelligents et oui, ils sont très bavards ! », a écrit l’un. « Il a dit qu'il voulait ce qu'il voulait, tout de suite. Je l'ai entendu ! », a ajouté un autre, tandis qu’un 3e commentait : « On dirait un enfant ! ». Malgré la mise en garde du maître de Kosmo, certains se sont laissés attendrir en avouant : « J'aimerais que mon futur chat me parle comme ça ! ». Impossible de le nier : c’est absolument adorable !