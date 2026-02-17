Ce chat rongé par la solitude reste d'abord perplexe en rencontrant son nouveau petit frère avant que l'amour ne l'emporte (vidéo)

Après plusieurs années passées seul, Toas a vécu une grande nouveauté dans sa vie. L’arrivée d’un jeune compagnon a chamboulé les habitudes de ce chat et créé des situations aussi surprenantes que touchantes.

Toast est un adorable Scottish Fold, une race de chat que l'on reconnaît au premier regard à ses oreilles repliées vers l'avant. Avec cette caractéristique et son pelage roux, il ne manque pas de charme. Ses propriétaires en sont les premiers témoins.

Pendant 4 ans, il était le seul membre félin de la famille, et ses humains ont récemment réalisé que cette solitude commençait à saper son moral. Ils se sont donc dit qu'accueillir un chaton pouvait être une bonne idée. Toast avait clairement besoin de compagnie et très probablement d'un partenaire de jeu.

Ses propriétaires ont donc fini par prendre la décision d'adopter un jeune Persan dont le nom n'a pas été précisé. En fait, ils n'en ont pas encore choisi un, ayant demandé aux internautes, dans une vidéo qui précède celle dont il est question ici, de leur soumettre leurs suggestions.

L'adoption a donc été officialisée, et le grand jour, celui de l'arrivée du chaton et des présentations avec Toast, est arrivé.

La prise de contact n'a pas vraiment été concluante. L'aîné ne semblait pas très à l'aise en présence de son nouveau petit frère. Il paraissait même perplexe, voire dérouté. Les premiers jours ont ainsi été marqués par une attitude plutôt distante de la part du Scottish Fold.



Patience et encouragements

Ses maîtres n'ont toutefois pas baissé les bras, même s'il leur est arrivé de douter de leur choix. C'est ce que l'on apprend via le texte incrusté dans une vidéo montrant l'évolution des interactions entre les 2 félins, mise en ligne le 29 janvier 2026 sur le compte TikTok « @dalz.__ » et relayée par Parade Pets .

Ils ont continué à encourager Toast, notamment en lui offrant des friandises pendant que le chaton était à ses côtés, afin d'associer la présence de ce dernier à quelque chose de positif dans son esprit.

Tout doucement, le comportement du chat adulte envers le chaton a changé. Il a commencé à le tolérer, puis s'est graduellement attaché à lui. Et c'était réciproque…

Aujourd'hui, ils sont inséparables et complices. On les voit même se toiletter mutuellement à la fin de la séquence, que voici :

