En pleine tempête, elle laisse entrer un chat errant chez elle afin qu’il trouve refuge

Alors qu’une violente tempête hivernale faisait rage à Chicago, Bryana Protkovic a offert un toit à un chat errant du quartier. Ce moment, elle a choisi de l’immortaliser en vidéo et de le partager avec les internautes sur TikTok. Les images du chat ronronnant de bonheur comme un moteur sont très vite devenues virales sur la Toile.

À la fin du mois de janvier, une grande partie de l’est des États-Unis affrontait une vague de froid intense et de neige. C’est durant cette période qu’une tempête a sévi et que Bryana Protkovic, originaire de Chicago, a accueilli un chat errant de son quartier afin de le mettre à l’abri.

« Un chat était devant ma porte, alors je l'ai laissé entrer »

C’est la légende qui accompagne la vidéo diffusée par Bryana sur TikTok , et relayée par le média People . Sur la séquence, qui a obtenu plus de 12 millions de vues et 2,1 millions de mentions « j’aime », on peut en effet découvrir un félin noir qui s’est introduit chez l’habitante de Chicago. Il tourne autour de ses jambes, regarde la neige tomber dehors, et ronronne très fort, comme pour remercier sa bienfaitrice.

Des milliers de réactions

Dans la section commentaires, les internautes ont été plus de 11,5K à laisser un petit message, soit pour remercier Bryana pour son geste altruiste, soit pour s’amuser et s’émouvoir du comportement du félin.

« C'est le “JE SUIS UN CHAT D'INTÉRIEUR MAINTENANT” le plus fort que j'ai jamais entendu »,écrivait l’un d’eux. « La distribution de chats t'a laissé une mini panthère », s’amusait un autre. « Augmenter le volume ?! On entend ce chaton même en mode silencieux », plaisantait un troisième.

romiromeoromi / TikTok

Un habitué du quartier

Au média People, Bryana expliquait que le chat est un habitué du quartier, dont plusieurs personnes s’occupent. Un clip dans son oreille gauche indique qu’il a fait partie d’une campagne de stérilisation et de remise en liberté. « Il erre de rue en rue, et se réfugie généralement sous la maison derrière chez nous », expliquait-elle. « Cela fait presque un an que nous le nourrissons régulièrement. Il se présente à notre porte arrière plusieurs fois par jour. »

Cependant, certains internautes ont suggéré à Bryana de l’accueillir de façon définitive sous son toit afin qu’il n’erre plus. Ce à quoi elle répondait : « Même si j'aimerais beaucoup l'accueillir de façon permanente, il est probable qu'il soit séropositif au FIV en raison de sa vie à l'extérieur, et j'ai un chat d'intérieur qui n'est pas séropositif au FIV ». « De plus, lorsqu'il entre, il ne reste que quelques minutes avant de ressortir en courant. Je ne veux pas l'éloigner de l'extérieur, où il est clairement plus à l'aise. »

A lire aussi : Elle filme l'étonnant comité d'accueil que lui réservent ses chats et révèle le travail colossal qu'implique cette famille féline nombreuse (vidéo)

Malgré tout, elle donne régulièrement des nouvelles de ce chat errant, baptisé « Luna » par les internautes. Celle-ci lui a acheté une niche d’extérieur afin qu’il ait un endroit où se mettre au sec pour le reste de l’hiver.