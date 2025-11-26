Des policiers portent secours à un chaton caché derrière la glissière de sécurité d'une autoroute, leur collègue en fait le nouveau membre de sa famille

Un chaton tabby en détresse a eu droit à plus qu’un sauvetage. Grâce à la solidarité et à la tendresse de plusieurs policiers, il a non seulement échappé à un danger mortel, mais a en plus découvert une nouvelle vie pleine d’amour. Entre gestes héroïques et coup de cœur inattendu, cette histoire montre que parfois, la rencontre avec les bonnes personnes peut tout changer.

Aux Etats-Unis, 3 policiers ont changé la vie d’un chaton qui risquait de la perdre à tout moment et qui souffrait d’une terrible blessure. 2 d’entre eux lui ont porté secours, tandis que leur collègue, tombé sous son charme, lui a offert un foyer aimant pour toujours. Cet émouvant récit est rapporté par KHQ .

Tout avait commencé le mercredi 22 octobre 2025. Ce matin-là, dans le comté de Pierce (Etat de Washington), un chaton à la robe tigrée avait été aperçu par plusieurs témoins alors qu’il était en très mauvaise posture. Le petit félin se trouvait, en effet, derrière la glissière de sécurité en béton de l’autoroute inter-Etats 5. Il risquait à tout moment de se retrouver sur la chaussée, où ses chances de survie aurait été quasi nulles.

Les automobilistes inquiets avaient prévenu les secours. C’est la police autoroutière de l’Etat de Washington (Washington State Patrol) qui était intervenue par le biais de 2 de ses agents : l’officier Bonner et l’officier Fath.



Washington State Patrol / Facebook

Au prix de gros efforts, ces derniers ont réussi à mettre la main sur la minuscule boule de poils, qui semblait blessée à la patte. Ils l’ont ensuite emmené chez le vétérinaire qui lui a fait subir un examen complet.

Celui-ci a révélé qu’il s’agissait d’une femelle, mais aussi que la patte en question était fracturée. La gravité de la lésion était telle que l’amputation ne pouvait être évitée.



Washington State Patrol / Facebook

Une survivante et une battante qui profite de sa nouvelle vie

La jeune féline a été appelée Trooper par ses sauveurs. Elle a été opérée et soignée. L’officier Bolin, collègue des officiers Bonner et Fath, s’est porté volontaire pour l’héberger et la traiter. Tombé amoureux de Trooper, il a finalement décidé de l’adopter.

A lire aussi : « Le premier libéré emporterait le chat » ex-prisonnier de guerre, cet Ukrainien adopte le chat qui lui a tenu compagnie en cellule

Le chaton a pu découvrir ses nouvelles maison et famille. Elle s’adapte à son environnement et apprend à connaître les autres animaux du foyer. L’errance et le danger sont désormais loin derrière ; place à la sécurité et au bonheur pour Trooper, la minette à 3 pattes.