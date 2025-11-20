Ce chat s’invite à une séance photo de fiançailles et vole la vedette au couple
Lors d’une séance photo de fiançailles dans une ferme du Tennessee, un invité à 4 pattes et à vibrisses s’est imposé sans prévenir. Avec son pelage roux et son regard malicieux, KitKat, un chat aussi sociable que curieux, a transformé cet évènement romantique en shooting à 3.
La photographe Baylee Dalton a récemment été engagée par un couple pour une séance photo célébrant leur fiançailles. Le site choisi était une ferme située à Sparta, dans l’Etat du Tennessee (Etats-Unis).
Arrivée sur les lieux, l’artiste a remarqué un chat roux particulièrement sociable et amical. Répondant au nom de KitKat, le félin est même monté à bord de son véhicule et est resté à ses côtés jusqu’à l’arrivée des fiancés.
“Lorsque le couple a vu KitKat nous suivre sur le champ, ils étaient ravis. Ils adorent les chats et espéraient qu'il participerait au moins à quelques photos ; nous ne nous attendions pas à ce qu’il vole la vedette”, raconte Baylee Dalton à The Dodo, qui rapporte cette histoire.
Le matou s’est arrangé pour poser en compagnie des tourtereaux sur la majeure partie des clichés. “Quand j'ai commencé à retoucher les photos, j'ai réalisé à quel point il était présent (environ 75 % des photos). Le couple a adoré les portraits et le chat !” poursuit la photographe américaine.
“Les gens sont immédiatement tombés amoureux de KitKat”
Comme à chaque fois qu’elle achève un projet, Baylee Dalton a partagé quelques-unes de ces photos sur ses différents comptes de réseaux sociaux, afin de promouvoir son travail. La publication comprenant KitKat et ses amis fiancés a eu une popularité inattendue. “Le post a eu plus de succès que je ne l'aurais jamais imaginé, explique, en effet, Baylee Dalton. Les gens sont immédiatement tombés amoureux de KitKat et se sont mis à jouer à le repérer sur chaque photo.”
De nombreux internautes ayant commenté la publication ont demandé à Baylee Dalton si cette dernière ou les fiancés ont recueilli le chat. Ce à quoi la photographe leur a répondu que KitKat avait déjà une famille, puisqu’il vit dans la ferme où a eu lieu la séance photo.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
