Ce chat s’invite à une séance photo de fiançailles et vole la vedette au couple

Lors d’une séance photo de fiançailles dans une ferme du Tennessee, un invité à 4 pattes et à vibrisses s’est imposé sans prévenir. Avec son pelage roux et son regard malicieux, KitKat, un chat aussi sociable que curieux, a transformé cet évènement romantique en shooting à 3.

La photographe Baylee Dalton a récemment été engagée par un couple pour une séance photo célébrant leur fiançailles. Le site choisi était une ferme située à Sparta, dans l’Etat du Tennessee (Etats-Unis).

Arrivée sur les lieux, l’artiste a remarqué un chat roux particulièrement sociable et amical. Répondant au nom de KitKat, le félin est même monté à bord de son véhicule et est resté à ses côtés jusqu’à l’arrivée des fiancés.

“Lorsque le couple a vu KitKat nous suivre sur le champ, ils étaient ravis. Ils adorent les chats et espéraient qu'il participerait au moins à quelques photos ; nous ne nous attendions pas à ce qu’il vole la vedette”, raconte Baylee Dalton à The Dodo , qui rapporte cette histoire.



Le matou s’est arrangé pour poser en compagnie des tourtereaux sur la majeure partie des clichés. “Quand j'ai commencé à retoucher les photos, j'ai réalisé à quel point il était présent (environ 75 % des photos). Le couple a adoré les portraits et le chat !” poursuit la photographe américaine.



“Les gens sont immédiatement tombés amoureux de KitKat”

Comme à chaque fois qu’elle achève un projet, Baylee Dalton a partagé quelques-unes de ces photos sur ses différents comptes de réseaux sociaux, afin de promouvoir son travail. La publication comprenant KitKat et ses amis fiancés a eu une popularité inattendue. “Le post a eu plus de succès que je ne l'aurais jamais imaginé, explique, en effet, Baylee Dalton. Les gens sont immédiatement tombés amoureux de KitKat et se sont mis à jouer à le repérer sur chaque photo.”



De nombreux internautes ayant commenté la publication ont demandé à Baylee Dalton si cette dernière ou les fiancés ont recueilli le chat. Ce à quoi la photographe leur a répondu que KitKat avait déjà une famille, puisqu’il vit dans la ferme où a eu lieu la séance photo.

